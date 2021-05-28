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「你的口罩？」運動不甩防疫 宜蘭3民眾觸法遭開罰

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

全國三級警戒延長，中央流行疫情指揮中心祭鐵腕，26日起外出沒戴口罩，一律開罰不勸導。當天傍晚，宜蘭縣壯圍鄉就有人出門沒口罩，隔天羅東運動公園也有2人違規，通通都是因運動觸法，被警方函報衛生局，依「傳染病防治法」裁罰。

一名曾姓男子於前天下午4點50分外出，走在壯圍鄉永美路二段上，結果沒戴口罩被眼尖員警發現，當場攔查。該男表示剛出門要去運動，身上也沒帶口罩，明知會開罰卻知法犯法，遭大福派出所員警依規定，現場錄影、錄音及填報移送紀錄單。

不只他，就連羅東運動公園27日早上5點多也有違規民眾。成功派出所獲報趕到，發現72歲陳姓男子與40歲的簡姓女子跑步時，真的都沒有戴口罩。陳姓男子辯稱運動要吸吐氣，儘管當場拿出口罩戴上，仍違反外出應全程配戴規定。

中央強化防疫層級，民眾外出運動時，還是得戴上口罩，違者將會依傳染病防治法第37條第1項第6款及第70條，處以3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

曾姓男子外出運動沒戴口罩，被眼尖員警發現攔查。圖／礁溪分局提供
曾姓男子外出運動沒戴口罩，被眼尖員警發現攔查。圖／礁溪分局提供
陳姓男子辯稱運動要吸吐氣，儘管趕緊拿出口罩戴上，仍違反外出應全程配戴規定。圖／羅東分局提供
陳姓男子辯稱運動要吸吐氣，儘管趕緊拿出口罩戴上，仍違反外出應全程配戴規定。圖／羅東分局提供

口罩 羅東 傳染病

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