火神的眼淚玉山版！半個月沒回家 打火英雄與妻擁抱照感動數萬人

玉山杜鵑營地森林大火延燒了12天，逾70公頃珍貴國有林地付之一炬，燒毀的不只是台灣山林，也燒痛了台灣民眾的心。農委會林務局共派出113人次救災，昨天火災終於撲滅，嘉義林管處最後一批救火人員也搭乘空軍救護隊直升機接駁下山，「林務局-森活情報站」臉書網站，分享了這群打火英雄守護山林帥氣的身影，數萬人感動按讚。

陳志銀技正將近半個月沒回家，焦急等待的妻子一見到平安下山的他，立刻送上大大的擁抱，現場的人感動歡呼拍手。 圖片來源／ 林務局-森活情報站

「林務局-森活情報站」貼出了數張照片，其中一張擁抱照最令人動容，那是原本在阿里山工作站的陳志銀技正，支援水漾森林救火之後，馬不停蹄又趕往玉山救火，當他滿身灰燼下了山，睽違半個月沒見，溫柔的妻子一見面馬上衝上去擁抱他。

由於這次打火的地方較偏遠，考量到物資運送、保存不易，森林護管員大多以乾糧、罐頭等食物果腹。 圖片來源／ 林務局-森活情報站

「林務局-森活情報站」指出，這群森林護管員穿梭在高海拔且瀰漫濃煙焦味的環境，白天冒著40度以上高溫翻山越嶺與野火搏鬥，夜晚只能以乾糧果腹，忍受10度低溫，穿著沾滿灰燼的防火衣克難躺在塑膠帆布上休息。有人高山症發作，也有人外傷掛彩，許多人已經長達半個月都在高山上了，終於他們在昨天早上全員撤離。

超帥的森林護管員們終於下山了，他們擦擦汗，衣服上的灰燼就是他們與火搏鬥的英勇印記。 圖片來源／ 林務局-森活情報站

網友齊呼，「感謝英雄們，也感謝其家人們，感恩」、「感謝護管員辛苦滅火，保護了山林和動物」、「各位英雄們太辛苦了，感謝守護山林，謝謝平安歸來」、「看到新聞畫面都超揪心的，你們是真英雄」、「眼睛都紅了」、「謝謝大家，也請林局長絕對要向肇事者求償，請林局長務必提告求償倒底」、「林務局有編列相應的加給或獎金嗎？這也是流血流汗的第一線人員最基本、最實際應得的東西」。