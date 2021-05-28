影／悶燒近24小時 新竹關西廢木材場失火持續搶救

新竹縣關西鎮東安里中豐新路一處堆放廢木材的木材場，昨天上午疑似因天乾物燥起火，火勢隨後一發不可收拾，因為現場堆放上千噸廢木材，從起火至今已近24小時仍在悶燒，消防隊出動大批消防人力輪班打火，還派怪手要將未被波及的廢木材移開，避免火勢繼續，詳細起火原因可能還需後續才能釐清。

據新竹縣消防局第三大隊表示，該處起火的私人廢木材場，現場堆放上千噸木材，包含枯枝、樹頭，堆疊成一座座小山，高度超過3層樓，從火勢起火至今，因延燒到內部，造成廢木材持續悶燒，從昨天中午便不斷試圖灑水降溫。

目前救火辦法，是派出2輛怪手挖出防火帶，並隔開起火與未起火區域，再將起火悶燒的木材堆挖開灑水，同時現場約有數十名人力輪流灑水，已出動5輛救災車救援，目前現場已不見大火，但是廢木材堆中仍不斷竄出濃煙。