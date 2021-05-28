聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情詐騙又有新招 警方提醒小孩在家要注意「防詐4不」
近期因疫情嚴峻全國停課，小朋友停課不停學，但有些家長還是得上班，選擇讓小孩自己在家線上學習，避免外出增加群聚的風險。
台南市警察局表示，待在家裡其實也有風險喔！有家長反映接到廠商的推銷線上教學軟體的訊息或來電，甚至有自稱是教育人員要到家中指導小孩，經臺南市政府教育局說明並沒有這項服務，提醒民眾不要受騙，目前線上教學的資源相當豐富，除了有教育局的公版直播，各校也有推出直播課程，家長不需要再額外花錢買軟體。
臺南市政府警察局建議家長提醒孩子獨自在家時，若接到陌生人來電或無聲電話，記得「做好4不，保平安」：
1.不要接陌生的電話號碼，或是接到無聲電話，直接掛斷。即便是認識的人，也不要多說，等家長回家再聯絡。
2.不要透露自己一個人在家，可以說爸媽在忙，稍後回電。
3.不要提供住家地址、電話或其他個人資料給對方。
4.不要開門讓陌生人進到家裡，若遇到緊急狀況，儘快撥打報案專線110求救。
此外，也有民眾接到電話告知網路費未繳，若不盡快線上繳費，網路將於15分鐘後斷線，民眾擔心網路被斷線，可能不慎提供個資或帳號給對方。其實這也是詐騙集團的手法之一，千萬不可上當。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言