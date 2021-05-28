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影／男子逛廟東夜市遭2陌生男重擊頭破血流 警鎖定追人

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

可怕！台中市豐原區知名廟東夜市人潮眾多，昨傳出兩名騎機車男子持兇器朝黃姓男子頭部重擊，黃送醫急救頭頂撕裂傷縫合7公分，黃男無奈，「根本不認識兩人」。台中市警局豐原分局表示，警方已鎖定兩名兇嫌，調閱附近監視器以車追人，全案朝傷害罪偵辦。

昨晚10時許，黃男(44歲)到豐原區廟東夜市採買宵夜，約11點半步出夜市大門，一輛機車雙載的兩名男子對黃男吼，「看甚麼！」黃男說，「沒有阿」雙方一言不合，引發口角糾紛。

兩名男子騎乘機車，手持凶器朝黃男頭部重擊，行兇後騎車逃逸，造成黃男頭頂重創，送醫急救縫合7公分撕裂傷，所幸術後無礙。

據悉，黃男逛夜市莫名遭受攻擊，相當無奈，「根本不認識兩人」，兩名攻擊男子戴口罩、安全帽，看不清楚長相，希望警方早日找到兇嫌。

台中市警察局豐原分局頂街所所長張智凱強調，警方已調閱周遭路口監視器，初步鎖定兩名行凶男子，正以車追人；至於男子所持凶器為刀子或木棒？雙方有無恩怨結識？仍待進一步釐清，全案朝傷害罪偵辦。

台中市知名廟東夜市昨傳兩男持凶器重擊民眾頭部，警方已鎖定兩名兇嫌行蹤，全力緝捕中。記者林佩均／翻攝
台中市知名廟東夜市昨傳兩男持凶器重擊民眾頭部，警方已鎖定兩名兇嫌行蹤，全力緝捕中。記者林佩均／翻攝

夜市 台中市 監視器

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