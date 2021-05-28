影／5男女沒戴口罩半夜飲酒喧嘩 鄰居緊張警蒐證告發

基隆市新豐街一處社區附近，昨天半夜凌晨2點多，民眾報案有多人聚集飲酒妨害安寧，員警到場發現5名男女全都未戴口罩，蒐證後告誡，並依違反傳染病防治法函報衛生機關依法裁罰。

疫情持續延燒，全國第三級警戒延長至6月14日，民眾外出須全程佩戴口罩，基隆市長林右昌指示，民眾不要以身試法，未戴口罩者依法裁罰並嚴格執行。

市警第二分局說，昨天凌晨2時15分許，八斗子分駐所接獲報案，新豐街路段有多人聚集飲酒妨害安寧，副所長湯智凱及警員張家晟立即趕往處理。

警方到場見5名男女坐於戶外飲酒聊天且均未戴口罩，他們表示因半夜涼爽，幾名好友一時興起聚聚小酌聊天，一時大意沒戴口罩，警方告誡後，依違反傳染病防治法第37條開立舉發通知單，而時值深夜，未免影響週邊居民，眾人於警方勸導後各自返家休息，全案錄影蒐證後函報衛生機關依法裁罰。

八斗子分駐所所長葉錦志呼籲，請民眾務必確實配合指揮中心防疫措施，如有違反防疫規定者，警方將依法究辦，請民眾盡量減少不必要的外出，保持勤洗手、戴口罩的習慣，注意自身健康安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康