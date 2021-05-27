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全國首例！北市1名消防員確診新冠 分隊緊急消毒關閉
台北市消防局第一救災救護大隊泉州分隊1名隊員，今天確診新冠肺炎，為全國消防員染疫首例；消防局緊急關閉駐地，請環保局清潔消毒，安排全分隊約30人在家自主健康管理，配合衛生單位疫調，勤務由鄰近分隊支援。
消防員染疫風險高，北市消防局安排萬華地區、防疫專責分隊共417人採檢。這名染疫隊員快篩陰性，今天下午卻接獲通知PCR檢驗報告陽性；他休假在家，沒有身體不適症狀，等候衛生局指示赴防疫旅館。
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