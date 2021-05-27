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評／假訊息淪為「狼來了」？被濫用的社維法與紓困條例

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全國首例！北市1名消防員確診新冠 分隊緊急消毒關閉

聯合報 / 記者李隆揆李奕昕／台北即時報導
台北市泉州消防分隊1名隊員確診新冠肺炎，消防局緊急關閉駐地消毒，安排全分隊人員在家自主健康管理，勤務由鄰近分隊支援。圖／翻攝自Google地圖
台北市泉州消防分隊1名隊員確診新冠肺炎，消防局緊急關閉駐地消毒，安排全分隊人員在家自主健康管理，勤務由鄰近分隊支援。圖／翻攝自Google地圖

台北市消防局第一救災救護大隊泉州分隊1名隊員，今天確診新冠肺炎，為全國消防員染疫首例；消防局緊急關閉駐地，請環保局清潔消毒，安排全分隊約30人在家自主健康管理，配合衛生單位疫調，勤務由鄰近分隊支援。

消防員染疫風險高，北市消防局安排萬華地區、防疫專責分隊共417人採檢。這名染疫隊員快篩陰性，今天下午卻接獲通知PCR檢驗報告陽性；他休假在家，沒有身體不適症狀，等候衛生局指示赴防疫旅館。

新冠肺炎 COVID-19

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