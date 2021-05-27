影／玉山大火禍首 NCC專委恐賠上億就怕脫產

玉山事業區第52林班杜鵑營地發生森林火災，延燒已12天、超過70公頃，終於在今天早上熄滅，火災耗費的鉅額成本，將向5名肇事者求償，決不寬貸。南投地檢署表示，全案已有專案小組積極偵辦中，目前主要是保全證據和調查起火原因，不排除任何可能，外界對火警疑慮檢方也會一一釐清。

肇事的NCC專門委員喬建中，聲稱是在登山時不慎踢翻爐火引起，但這場大火從16日清晨5時發生，才在27日清晨熄滅，延燒12天，不僅燒掉72公頃林地，也讓玉山八通關美景變調。

為了撲滅火勢，林務局動員嘉義、南投、屏東、花蓮、羅東等林管處職員與森林護管員等共113人滅火；空勤總隊、陸軍航空特戰指揮部、空軍救護隊、陸空動員960人次；UH-60、CH-47等直升機83架次投水161噸，救災耗費巨大的社會成本。

喬建中「踢翻爐火」的說法，讓登山界質疑推卸責任，外界估計這次損失和救災成本上億元，立委葉毓蘭認為應對喬建中等人財產聲請假扣押，避免脫產。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍說，火災發生後，檢方組成專案小組主動偵辦，但因為這幾天大火持續延燒，且火災原因仍待調查，檢方最重要的工作是保全證據，並盡快完成火災鑑定，包括外界疑慮的火警起因等，都會逐一釐清。檢方強調，專案小組小組不排除任何可能，但會依據偵辦進度和證據為原則，決定是否採取強制措施。

法界人士表示，玉山森林大火除了檢方刑事偵辦外，嘉義林管處也可以向法院提出民事訴訟，聲請假扣押，避免相關當事人脫產卸責。南投地方法院表示，仍未收到嘉義林管處提出民事訴訟，但因為焚燬林地面積廣大，包括南投、嘉義、花蓮等縣，嘉義林管處也可向其他地院提出訴訟。