遠距賭博成新招 遊藝業者推視訊下注讓賭客照樣暢玩

新竹縣竹北警分局查獲賭博電玩業者，在疫情期間違反營業場所停業規定照常營業，今被依違反傳染病防治法移請衛生局開罰；不過員警登門臨檢時現場並沒有客人，僅店內有2名員工，卻在每台賭博機台前架設視訊鏡頭，供賭客線上遠端下注遙控開賭。

竹北警方是在昨天下午2時許接獲民眾檢舉，稱有電子遊藝店還在營業，但員警上門時店內只有2人都是員工，其中1人未戴口罩；不過員警也赫見店內賭博遊戲機台前，都架設監視器般的高畫質視訊鏡頭，跟常見的遊戲機台明顯不同。

經了解，該間電子遊藝店並沒有營利事業登記證，卻利用疫情期間民眾在家防疫，提供賭客「居家賭博」，賭客只要先取得網路登入帳號，就能以現金換取等值遊戲點數，隨後透過網路視訊下注，警方估計業者1個月就能獲利200萬元。

這樣的手法也令警方瞠目結舌，竟然有業者還能在疫情期間有停業令的情況下照常營業，鑽防疫規定漏洞，不過業者仍因涉嫌違反聚眾營利賭博罪，警方當場查扣電腦、網路分享器、手機等證物帶回，將函送新竹地檢偵辦，而違反傳染病防治法部分，則函請新竹縣政府衛生局裁罰。