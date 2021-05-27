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小黑狗從4樓住處被扔窗外墜地亡 狠心飼主辯：牠自己往下跳
基隆市謝姓男子家中飼養的狗，從4樓住處墜落地面死亡，謝則說是狗自己跳下樓。基隆市動物保護防疫所檢視狗屍，研判被他從高處拋出墜地死亡，把謝男函送檢方偵辦。基隆地檢署日前偵結，將謝男依違反動保法起訴。
起訴書說，謝男4月間某晚間在住處發現飼養的小黑狗啃咬家中物品，涉嫌徒手抓起小黑狗，朝4樓住處朝窗外丟擲，小黑狗從4樓高度墜落1樓地面，因腦部出血，氣胸嚴重當場死亡。
臉書「動保法律互助」社團有人貼文，指小黑狗疑似被丟下樓摔死。路過的人原以為是被車撞死，但十分可疑。警方接到報案後，通知動保所人員一起到現場，查出小黑狗由謝男飼養，要求他說明。謝當時否認把狗丟下樓，而是狗自己往下跳。但他向檢方坦承因狗啃咬家中物品才將狗拋出。
基隆市動保所表示，小黑狗是從高處墜地死亡，將全案函送基隆地檢署偵辦，根據動物保護法第25條規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，造成動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。
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