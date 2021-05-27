泰山某養生館不顧防疫涉仍營業 林口警函送裁罰

新北市林口警方今天表示，全國疫情警戒至第3級，查獲泰山區明志路某足體養生館仍接客按摩，業者宣稱是幫友人按摩，並無營業行為，但警方仍蒐證函送衛生單位裁罰。

警方指出，國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病COVID-19）疫情升溫，全國疫情警戒至第3級，要求休閒娛樂場所及其它特定行業暫停營業，加強防疫。

警方表示，配合政府防疫政策，每日規劃臨檢勤務，編排專責警力持續複查防疫強制停業店家。24日晚間9時許發現泰山區明志路某足體養生館店內仍有燈光，經查看，胡姓女子在店內為潘姓女子從事按摩服務。

警方指出，胡女辯稱潘女是她的友人，並無營業行為，但因店家未落實遵守防疫規定，經蒐證後函請衛生機關依據傳染病防治法裁罰，並呼籲業者不要心存僥倖，應確實遵守防疫規定，共同守護國人健康。