聽新聞
test
0:00 / 0:00
屋主揪人打麻將 她帶孩子到場聚集6人違規警開單移送
新冠疫情升溫，全台進入第三級警戒，外出需全程配戴口罩，室內也禁5人以上聚會，嘉義市黃姓男子昨晚邀集蘇姓等4名友人打麻將，因其中1人還帶孩子，現場聚集共6人、超過室內5人聚會規定，警方獲報到場取締，依傳染病防治法開單，移送嘉義市政府衛生局。
嘉義市警方表示，市警局一分局昨晚執行派出所轄區巡邏暨防疫勤務之際，接獲民眾舉報，嘉義市西區南京路有多人聚集打麻將，隨即前往關心查處，抵達到場敲門數分鐘，黃姓業主才開門，屋內有蘇男等2男2女正聚集打麻將，還有1名年約6歲女童在桌旁玩耍，但桌上未發現現金。
承辦員警指出，警方進入室內，黃等人已戴起口罩，卻忘了同行女童沒戴口罩，黃辯稱因疫情檳榔攤未營業，才邀約朋友打衛生麻將，沒想到屋內僅聚集1桌打麻將也違法？
警方說明，現場聚集6人，此舉已違反嚴禁室內5人以上聚會規定，蒐證後對業主黃男，與聚集打麻將的蘇男等人開單，依規定移送衛生局開罰。
警方呼籲，目前全國防疫警戒為第三級，為防堵防疫破口，民眾切勿有違規群聚情形發生；另中央流行疫情指揮中心宣布全國提升到三級警戒，已宣導公布關閉八大場所及其他休閒娛樂場所，自助選物販賣機事業（娃娃機店）、釣蝦（魚）場、桌遊店、AR/VR及餐飲業附設卡拉ok，全要配合加強防疫，暫停營業以免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言