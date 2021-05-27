屋主揪人打麻將 她帶孩子到場聚集6人違規警開單移送

新冠疫情升溫，全台進入第三級警戒，外出需全程配戴口罩，室內也禁5人以上聚會，嘉義市黃姓男子昨晚邀集蘇姓等4名友人打麻將，因其中1人還帶孩子，現場聚集共6人、超過室內5人聚會規定，警方獲報到場取締，依傳染病防治法開單，移送嘉義市政府衛生局。

嘉義市警方表示，市警局一分局昨晚執行派出所轄區巡邏暨防疫勤務之際，接獲民眾舉報，嘉義市西區南京路有多人聚集打麻將，隨即前往關心查處，抵達到場敲門數分鐘，黃姓業主才開門，屋內有蘇男等2男2女正聚集打麻將，還有1名年約6歲女童在桌旁玩耍，但桌上未發現現金。

承辦員警指出，警方進入室內，黃等人已戴起口罩，卻忘了同行女童沒戴口罩，黃辯稱因疫情檳榔攤未營業，才邀約朋友打衛生麻將，沒想到屋內僅聚集1桌打麻將也違法？

警方說明，現場聚集6人，此舉已違反嚴禁室內5人以上聚會規定，蒐證後對業主黃男，與聚集打麻將的蘇男等人開單，依規定移送衛生局開罰。