桃園獨居婦逝…警在這找到線索 跨海聯絡女兒

桃園市八德區去年9月有1名獨居老婦在家中往生，然而膝下2女移居美國多年，苦無聯絡方式，承辦員警抽絲剝繭，終於在大樓住委會資料上找到線索，輾轉通知家屬，還在家屬檢疫期間協助辦理後事，讓家屬大為感動、親筆來信致謝，為疫情險峻時期注入一股暖流。

去年9月3日八德分局接獲報案，獨居的林姓老婦久未外出，鄰居察覺有異便報警，轄區四維派出所派員訪查後確認林婦已於家中過世，正當承辦員警要聯絡家屬時，卻一時不知從何找起。

原來林婦膝下有2女，2人均移居美國多年，然而員警卻找不到林婦有留下任何聯絡方式。

承辦員警侯屹涵抽絲剝繭，終於在林婦居住的大樓住委會資料上發現，林婦在緊急聯絡人一欄填了教會友人李女的姓名，便聯繫上李女，得知李女兒子與林婦女兒鄭女是臉書好友，4日便讓鄭女知悉母親逝世消息，火速訂機票於8日抵達台灣。

由於適逢防疫期間，鄭女須依規定檢疫14日，這段期間侯屹涵也協助她處理大體暫存事宜，待鄭女檢疫期滿入境後，才讓她順利辦理母親後事。

鄭女返美後，親筆寫信向派出所致意，信中特別提到侯屹涵在越洋電話中那句「妳要堅強」，讓自己在寂靜的夜晚裡，「突然覺得不那麼孤單」，也感謝他在製作筆錄、陪伴相驗時耐心解說、真誠對待。