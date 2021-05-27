寧可防疫也不要緩刑 竊盜犯：疫情期間不想多跑地檢署

桃園林姓女子向朋友討債不成就偷她機車鑰匙，被依竊盜罪判罰金5000元，法院考量犯罪情節、林無前科，宣告緩刑2年並交付保護管束，未料林女卻說「疫情期間不想多跑地檢署」，主動向檢方要求撤銷緩刑，法院考量她明顯無意願履行，裁定撤銷她緩刑，林因此需繳罰金還會留下前科。

檢警調查，林女和友人因債務糾紛，去年1月18日晚上7點多雙方在中壢1處賣場巧遇，林當場要求對方還錢未果，2人因此不歡而散，林發現朋友機車鑰匙沒拔，就趁她未注意徒手竊取鑰匙離去，經被害人報案警方調閱監視器查獲。

林女在偵查審理時均自白認罪，法院審酌她偷竊行為雖不當，但竊得的鑰匙價值不高，過去也無不良前科，念在其短於思慮犯罪，相信經此教訓應知謹惕不會再犯，依竊盜罪判她罰金5000元，得易服勞役，緩刑2年，期間交付保護管束，並接受法治教育2場。

一般人涉及刑事案件，多希望能以和解、自白等要件爭取法院寬點判緩刑，期間內只要不再犯、繳納罰金或提供義務勞務，就能暫緩不用執行，期間過了還不會留下前科，鮮少人願意直接執行。

然而林女竊盜罪去年12月判刑確定，今年初收到桃園地檢署執行通知，她卻在2月2日到桃檢，表示「最近疫情期間，不希望多跑地檢署」，且她1個人住，可能隨時會搬家，無法每月都到地檢署保護管束，並直言「希望可以聲請撤銷緩刑」。