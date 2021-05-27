影／宜蘭雜貨店母女染疫 竟遭丟酒瓶恐嚇「燒你家」

宜蘭南澳鄉碧候村某雜貨店一對母女確診，造成村民擴大篩檢，竟有人把氣出在這家店頭上，昨晚幾名年輕人聚眾在雜貨店樓下叫囂辱罵「害死全村」，還恐嚇「燒你家」，朝店家2樓丟擲酒瓶。惡行惡狀被PO上網，引發網民熱議，籲請大家多一點包容。

南澳鄉是山地鄉，最近遭疫情入侵。據了解，碧候村這家店主人的女兒日前從台北工作返鄉，身體不適採驗於前天確診，母親昨天也確診，由於出入雜貨店的人多，地方要求縣衛生局派醫療人員進行全村近千人大篩檢，此事很快在部落傳開，造成人心惶惶，想不到竟有人把指責矛頭針對這家店。

警方昨晚9點多接獲報案，逮到一名叫囂男子，正擴大追查其他滋事者。陳姓網友今天在爆料公社公開版，貼出兩段影片，一名男子朝雜貨店叫囂辱罵：「他兒子在上面幹嘛，還想照，他媽的害死全村的人，還照什麼？白癡啊你，兒子還敢出來」。

此時，店家也傳出女子回嗆聲：「你罵個屁啊」，更激怒樓下叫囂男，出言恐嚇：「我燒了你家，你們害死我們全村的人啊」。

接著還有一名身穿白衣年輕男子，眾目睽睽之下，拿起雜貨店門口的酒瓶朝店家二樓丟擲，有人大叫「喂，喂...」眾人一陣驚嚇，旁邊有男子怒斥：「王八蛋，打電話叫警察」。

貼文者在臉書留言「碧候村民暴動之燒確診者全家，人家也很不願意中鏢，共同抗疫，還這樣調皮的心態去攻擊恐嚇丟酒瓶，真的有點缺德！應該是要多點關心及體諒」。

網友紛紛在底下留言「無知比疫情可怕！」，「她們也不想確診呀！這樣解決不了問題，多一點包容」，「這些人比染疫的人更恐怖？都瘋了」，「今天換作其他人遇到相同情況，也會跟影片中的村民一樣。這就是人性」。