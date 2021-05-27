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北市士林工程吊車撞擊轎車！老翁老婦受困 1人失去生命徵象送醫

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

工程車與轎車發生車禍，其中轎車上婦人失去生命徵象送醫救治。記者蕭雅娟／翻攝
工程車與轎車發生車禍，其中轎車上婦人失去生命徵象送醫救治。記者蕭雅娟／翻攝
北市士林區延平北路六段、環河北路三段口，今天下午近2時許發生嚴重車禍，一輛工程吊車與黑色豐田汽車相互碰撞，轎車右側車身全毀，年約７０歲的右前座的老婦人及駕駛座老翁駕駛受困，經消防人員搶救脫困，老婦人失去生命徵象，送往新光醫院搶救，詳細肇事原因尚待釐清。

北市消防局今下午1點59分獲報，延平北六段交環河北三段發生車禍，隨即派出救護人員穿上防護裝備、護目罩前往救援，救出轎車內受困的老翁老婦，駕駛座老翁意識清醒，右前座的老婦失去生命徵象，送醫搶救。

車禍的工程吊車右側車身保險桿毀損，轎車右側身整個凹陷，可見撞擊力道之大，車身碎片散落一地，警消人員在現場搶救處置，詳細肇事原因尚待調查釐清。

工程車與轎車發生車禍，其中轎車右側車身嚴重變形。記者蕭雅娟／翻攝
工程車與轎車發生車禍，其中轎車右側車身嚴重變形。記者蕭雅娟／翻攝

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