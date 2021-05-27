聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市士林工程吊車撞擊轎車！老翁老婦受困 1人失去生命徵象送醫
台北市士林區延平北路六段、環河北路三段口，今天下午近2時許發生嚴重車禍，一輛工程吊車與黑色豐田汽車相互碰撞，轎車右側車身全毀，年約７０歲的右前座的老婦人及駕駛座老翁駕駛受困，經消防人員搶救脫困，老婦人失去生命徵象，送往新光醫院搶救，詳細肇事原因尚待釐清。
北市消防局今下午1點59分獲報，延平北六段交環河北三段發生車禍，隨即派出救護人員穿上防護裝備、護目罩前往救援，救出轎車內受困的老翁老婦，駕駛座老翁意識清醒，右前座的老婦失去生命徵象，送醫搶救。
車禍的工程吊車右側車身保險桿毀損，轎車右側身整個凹陷，可見撞擊力道之大，車身碎片散落一地，警消人員在現場搶救處置，詳細肇事原因尚待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言