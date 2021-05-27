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仁武工業區草叢被放汽油瓶 疑卡車司機偷抽油牟利
高雄市大社區仁大工業區驚傳遭不明人士放置汽油瓶，大社廠商聯誼會員工日前整理草叢時，在路旁矮仙草叢中發現幾瓶汽油瓶，向仁武警分局報案，警方不排除恐攻可能，立即出動防爆小組及市警局保防單位前往排除，經尋訪業者了解，疑似是卡車司機以寶特瓶偷抽汽油牟利，初步排除恐攻可能。
據了解，大社廠聯會本月24、25日陸續於路旁草叢發現以寶特瓶裝的汽油、柴油，沒有翻動草叢不易被發現，廠聯會員工擔心爆炸會造成工業區危險，立即報警求助，警方一度封鎖現場，共發現6瓶、1460CC的分裝汽油、柴油，由於汽油彈一般以玻璃瓶裝、瓶子上方沒有引信等原因，初步排除恐攻。
警方初步訪查業者，皆表示最近沒有接獲恐嚇或抗爭等爭議，質疑是卡車司機偷抽貨車油箱的汽油，再將裝有汽油的寶特瓶放在不易被發現的草叢中，以便下班後取回，警方目前正調閱附近監視器、採證寶特瓶上指紋，並由偵查隊成立專案小組查緝中。
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