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影／台中賓士火燒車 駕駛座驚見男焦屍
台中市一輛白色轎車自撞護欄後起火燃燒，消防人員撲滅火勢，在駕駛座發現一具男性焦屍。警消在車內發現張姓男子證件，其胞妹到場指認，但為求慎重，遺體將進行DNA鑑定，以釐清死者身分。警方調閱路口監視器，初步排除人為縱火。
今天早上9點多，一輛白色賓士轎車行駛在台中市大雅區民生路三段494巷127弄內，車輛自撞護欄後停止，不久後轎車冒出濃煙，隨後車輛陷入火海，附近民眾議論紛紛、報警。
消防人員到場佈水線搶救，火勢熄滅後，赫然在駕駛座發現一具男性焦屍，明顯無生命跡象。台中市消防局指出，進一步起火原因有待火調科釐清。
據悉，燒毀的轎車內未發現炭盆，也無遺書，但發現張姓男子(60歲)的相關證件。台中市警察局大雅分局馬岡所表示，經聯繫該證件男子的胞妹前來指認，胞妹確認死者為張姓胞兄，但因遺體碳化嚴重，為求慎重將進行DNA身分比對，釐清死者身分。
據了解，張姓男子家住豐原區，並非社會局關懷個案，死者胞妹未與死者同住，兩人不常往來，對於胞兄的生活狀況不清楚。
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