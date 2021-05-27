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男子拿一張妻子在沙灘照片急尋人 警靠這招成功尋獲
高雄市茄萣區陳姓男子日前突然收到妻子傳來一張沙灘照片，因曾與妻子在照顧小孩問題發生口角，陳男擔心妻子想不開，急忙到附近湖內警分局派出所詢問員警是否知道該沙灘的地點，員警見到沙灘後方建築物一眼認出，與陳男順利找到陳妻。
據了解，32歲陳男本月25日上班時突然收到陳妻傳來一張沙灘照，陳妻傳訊息表示自己在茄萣海邊，陳男想撥電話聯繫，陳妻卻不回訊息、電話，陳男聯想到最近兩人曾因照顧小孩問題發生口角，擔心妻子安全，急忙到茄萣濱海沿線附近的派出所求助。
員警見沙灘堤防內建築外觀恰好是巡邏會經過的地點，馬上帶陳男前往尋人，過不久就在沙灘上找到正坐著看海沉思的陳妻，經陳男、員警安撫，陳妻答應與陳男返家，兩人重修舊好。
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