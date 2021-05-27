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影／台中阿公守派出所為哪樁？暖女警寫6字送回家

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬廖姓老翁在22日搭公車到市區，卻不知如何搭車返家，廖翁守在第一警分局繼中所前，當時女警王佳玉看到後，前往詢問，並利用一張白紙，手寫上「我要去松竹站」6字，帶廖翁到公車站牌搭車，另外也聯絡廖翁的家人，留意廖翁是否有返家，廖翁女兒得知後，頻頻感謝女警及時的協助。

台中市第一警分局繼中所在22日上午10時許，發現廖姓老翁（86歲）守在派出所前，女警王佳玉見狀詢問，才知老翁一早搭公車出門到市區逛逛，中午想要搭公車回家吃飯，卻發現找不到站牌，也不知如何返家，只好跑到派出所。

女警聽完老翁描述後，先查好廖翁要搭的公車號碼，並扶著廖翁到公車站牌等車，另外女警也利用一張A4大小的白紙，「我要去松竹寺」6字，並要廖翁帶著，以便廖翁忘記時，還可以該張紙提醒司機欲下車的地點，另外女警在廖翁上車時，也提醒司機，要讓老翁在松竹站下車。

廖姓老翁一手拿著女警拿著寫好的紙，一面露出微笑，直說「謝謝啦」。女警等老翁上車後，同時聯絡上廖翁的女兒，告知廖翁搭乘公車、車號，讓家人可以留意，最後廖翁女兒也順利接回老翁。

第一警分局呼籲，如有民眾急需要幫助，可向警方尋求協助，如家裡有長輩需外出，務必留意其當天的身心狀況，如長輩可能遺忘回家的路時，可以留置自己家中住址及聯繫方式，方便警方盡快協助長輩回家。

台中市廖姓老翁22日搭公車出門後，不知如何搭車返家，因此守在第一警分局繼中所前，女警利用手寫的A4紙，協助老翁搭車返家。圖／第一警分局提供
台中市廖姓老翁22日搭公車出門後，不知如何搭車返家，因此守在第一警分局繼中所前，女警利用手寫的A4紙，協助老翁搭車返家。圖／第一警分局提供
台中市廖姓老翁22日搭公車出門後，不知如何搭車返家，因此守在第一警分局繼中所前，女警利用手寫的A4紙，協助老翁搭車返家。圖／第一警分局提供
台中市廖姓老翁22日搭公車出門後，不知如何搭車返家，因此守在第一警分局繼中所前，女警利用手寫的A4紙，協助老翁搭車返家。圖／第一警分局提供
台中市廖姓老翁22日搭公車出門後，不知如何搭車返家，因此守在第一警分局繼中所前，女警利用手寫的A4紙，協助老翁搭車返家。圖／第一警分局提供
台中市廖姓老翁22日搭公車出門後，不知如何搭車返家，因此守在第一警分局繼中所前，女警利用手寫的A4紙，協助老翁搭車返家。圖／第一警分局提供

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