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吃安眠藥騎機車闖平交道 桃園男害區間車撞上險釀大禍

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園廖姓男子精神不穩，在家服用過量安眠藥騎車出門，行經楊梅富岡平交道見警鈴大噪、遮斷器放下仍闖入，還將車滯留鐵軌上，導致區間車反應不及撞上，車頭毀損煞停80公尺才靜止，幸無乘客受傷，但影響火車誤點104分鐘，檢方偵結依公共危險妨害火車行駛安全等罪嫌起訴他。

檢警調查，廖男（42歲）去年10月17日在家服用過量的安眠藥，明知精神狀況不濟已不能安全駕駛，晚上10點多竟仍騎機車出門，行經楊梅區富岡平交道時，不顧當時警鈴已響、閃光燈號誌啟動，且遮斷器也已開始放下。

廖卻貿然闖入，還將機車停滯在平交道上，當時422次區間車正迎面駛來，林姓駕駛目擊鐵軌上有障礙物緊急鳴笛、急踩煞車，但仍來不及撞上機車前緣，列車煞停了80公尺才完全停下來，車頭左側也因撞擊損毀。

檢警也查出，當時事故影響2至3列次車，誤點時間約104分鐘，廖男行為導致該段縱貫鐵路火車往來危險，所幸沒有乘客受傷，經鐵警將他移送偵辦。

檢方訊時，廖表示出門前有吃安眠藥，也清楚當時精神狀況不佳，對於騎車滯留平交道等客觀事實均不否認，但對於動機則說明不清；林姓司機也證稱，當時列車從楊梅開往富岡，行經約79K處平交道，因警燈亮起立即減速鳴笛，但車頭仍撞上機車。

檢方調閱現場監視器，畫面也清楚拍下廖闖入平交道，當時警鈴、閃燈及遮斷器均已啟動，並有相關鐵警調查、道路交通事故現場圖佐證。檢方查閱廖男就醫紀錄，發現他2017年曾因精神不穩就醫，服用的藥物也有腳步不穩、昏昏欲睡，口齒不清等副作用。

檢察官認為，廖男服用安眠藥且藥效發作時騎機車外出，姑且不論其動機為何，但行為已可能危害路人，偵結依刑法184條第3項、第1項之過失妨害火車行駛安全，及185條之3第1項第3款之服用安眠藥物，致不能安全駕駛等2罪嫌起訴他。

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照
廖男肇事後也受有輕傷。圖／報系資料照
廖男肇事後也受有輕傷。圖／報系資料照

監視器

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