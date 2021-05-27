3名女子傳集中檢疫所假訊息 嘉義縣警方迅速破獲法辦

新冠肺炎疫情延燒，最近部分北部輕症確診者南送嘉義縣集中檢疫所，引起民代及民眾疑慮關切，部分民眾未經查證，在社群傳縣治某汽車旅館及大專校院做集中檢疫所假消息，嘉義縣警局刑大、朴子及水上警分局共同偵辦，查獲傳送假訊息的嘉義市林姓女子、太保市楊姓女子，以及中埔鄉陳姓女子等3人法辦。

刑警大隊執行網路巡邏發現，26日有民眾在「嘉義綠豆大小事」、「三界埔環境維護志工隊」、「嘉義縣市新聞天下事」等通訊群組中，散布，「縣治所在地附近的台糖商旅 (美麗閣汽車旅館西側)、大同技術學院、稻江技術學院經…向衛生局長確認，此三處已被中央徵用作為集中檢疫所」、「沒事盡量避免至上述地點活動，以防空氣中的病毒或飛沫感染」、「太保縣政府附近的美麗閣汽車旅館收容了輕症的新冠患者，請不要往那個方向去」等訊息。

經警方向衛生局查證，發現上述內容，「稻江技術學院為集中檢疫所、空氣中會病毒傳染、美儷閣汽車旅館收容輕症新冠患者」等均為不實訊息，衛生局長趙紋華也未接獲某議員電話；由於訊息在LINE流傳，已引起附近民眾恐慌。

刑大科偵隊、朴子分局及水上分局積極偵辦，查出林姓等3名女子真實身分，通知到案，偵詢後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌函送地檢署偵辦。