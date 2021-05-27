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停業好無聊？老闆娘約朋友打9人麻將 吃上群聚罰單

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市政府因應疫情升級，規定23類的行業暫停營業，不過仍有少數不肖業者違規營業，遭市府裁罰，第二警分局昨天又接獲檢舉，北區有某美睫美容店內，有多人群聚的狀況，警方前往查處，發現張姓闆娘雖然沒有營業，卻找來8名朋友打麻將，其中2人還沒戴口罩，已有群聚事實，違反防疫規定，依法函送市府裁罰。

台中市第二警分局在昨天深夜11時許獲報，北區大義街一間美睫美容店面，不斷傳出打麻將及嬉鬧的聲音，妨害鄰居安寧，且疑有違反防疫規定，因此報警處理。

警方到場時，27歲的張姓老闆娘應門沒戴口罩，並稱「沒有營業，只是跟朋友打麻將」，不過警方發現，該家美容店只有約4至5坪的空間，但屋內卻擠滿6女3男，年紀都是20多歲的年輕人，且其中2人沒戴口罩，桌上還擺放許多叫外送的外食，已明顯違反防疫規定。

「就停業無聊阿」張姓女子解釋，因為暫停營業沒事可做，才會找好朋友聚會，「消遣一下」，沒有聚賭，只是打衛生麻將而已。

不過警方指出，中央流行疫情指揮中心自19日已宣布，室內5人以上、室外10人以上的聚會通通暫停，張女的行為，已違反傳染病防治法的相關規定，將依法函送市府裁處。

第二警分局長蔡元戎說，全國疫情嚴峻，已進入三級疫情警戒，在防疫期間民眾應確實佩戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，即便相關規定可能造成生活上些許不便，惟為了自己健康也為了他人著想，籲請民眾千萬要理性遵守政府規定。員警發現民眾有違反傳染病防治法行為將依規定摯單移送裁罰，請民眾注意遵守防疫規定，全民一起共同防疫。

台中市張姓女子經營美容店，昨天深夜找來8名友人打麻將，違反防疫規定遭人檢舉後，警依法送市府裁罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子經營美容店，昨天深夜找來8名友人打麻將，違反防疫規定遭人檢舉後，警依法送市府裁罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子經營美容店，昨天深夜找來8名友人打麻將，違反防疫規定遭人檢舉後，警依法送市府裁罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子經營美容店，昨天深夜找來8名友人打麻將，違反防疫規定遭人檢舉後，警依法送市府裁罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子經營美容店，昨天深夜找來8名友人打麻將，違反防疫規定遭人檢舉後，警依法送市府裁罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子經營美容店，昨天深夜找來8名友人打麻將，違反防疫規定遭人檢舉後，警依法送市府裁罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子經營美容店，昨天深夜找來8名友人打麻將，違反防疫規定遭人檢舉後，警前往查處時，張女應門時，也沒戴口罩。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子經營美容店，昨天深夜找來8名友人打麻將，違反防疫規定遭人檢舉後，警前往查處時，張女應門時，也沒戴口罩。記者陳宏睿／翻攝

疫情 口罩 麻將

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