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影／休旅車開出車庫突變火球 駕駛自行脫困打119
台中市一輛白色休旅車剛從自家車庫駛出，準備駛進馬路時，汽車引擎蓋忽然竄出濃煙，駕駛嚇得自行脫困下車並打電話求救，消防隊到場15分鐘內控制火勢，初步清查無人員受傷，至於車輛為何起火？有待消防局火調科進一步釐清。
今天早上10點多，台中市北屯區景賢八路一輛白色休旅車剛從自家車庫駛出，車輛剛開到人行道上，許姓駕駛發現引擎蓋竄出大量濃煙，緊接著愛車變成一團火球，嚇得趕緊下車，撥打電話向警消求救。由於該區為住宅區，火燒車火警讓附近居民相當關注，不少人圍觀查看。
據悉，許姓駕駛(27歲)車輛剛從車庫開出來，才移動到人行道上，引擎蓋就冒煙失火。經台中市警察局第五分局調閱路口監視器，初步排除人為縱火。
台中市消防局表示，10點6分接獲報案，火勢於10點13分控制，現場無人員受傷，進一步起火原因有待火調科釐清。
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