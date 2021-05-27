影／休旅車開出車庫突變火球 駕駛自行脫困打119

台中市一輛白色休旅車剛從自家車庫駛出，準備駛進馬路時，汽車引擎蓋忽然竄出濃煙，駕駛嚇得自行脫困下車並打電話求救，消防隊到場15分鐘內控制火勢，初步清查無人員受傷，至於車輛為何起火？有待消防局火調科進一步釐清。

今天早上10點多，台中市北屯區景賢八路一輛白色休旅車剛從自家車庫駛出，車輛剛開到人行道上，許姓駕駛發現引擎蓋竄出大量濃煙，緊接著愛車變成一團火球，嚇得趕緊下車，撥打電話向警消求救。由於該區為住宅區，火燒車火警讓附近居民相當關注，不少人圍觀查看。

據悉，許姓駕駛(27歲)車輛剛從車庫開出來，才移動到人行道上，引擎蓋就冒煙失火。經台中市警察局第五分局調閱路口監視器，初步排除人為縱火。