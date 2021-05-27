快訊

直播／行政院會後記者會 宣布強化三級警戒措施

籃球／台灣口罩不符奧地利規定 當地留學生暖心救援錢薇娟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／休旅車開出車庫突變火球 駕駛自行脫困打119

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市一輛白色休旅車剛從自家車庫駛出，準備駛進馬路時，汽車引擎蓋忽然竄出濃煙，駕駛嚇得自行脫困下車並打電話求救，消防隊到場15分鐘內控制火勢，初步清查無人員受傷，至於車輛為何起火？有待消防局火調科進一步釐清。

今天早上10點多，台中市北屯區景賢八路一輛白色休旅車剛從自家車庫駛出，車輛剛開到人行道上，許姓駕駛發現引擎蓋竄出大量濃煙，緊接著愛車變成一團火球，嚇得趕緊下車，撥打電話向警消求救。由於該區為住宅區，火燒車火警讓附近居民相當關注，不少人圍觀查看。

據悉，許姓駕駛(27歲)車輛剛從車庫開出來，才移動到人行道上，引擎蓋就冒煙失火。經台中市警察局第五分局調閱路口監視器，初步排除人為縱火。

台中市消防局表示，10點6分接獲報案，火勢於10點13分控制，現場無人員受傷，進一步起火原因有待火調科釐清。

許姓駕駛車輛剛開出車庫，引擎蓋不明原因起火，所幸火勢１５分鐘內撲滅。圖／讀者提供
許姓駕駛車輛剛開出車庫，引擎蓋不明原因起火，所幸火勢１５分鐘內撲滅。圖／讀者提供

台中市 人行道 休旅車

延伸閱讀

休旅車撞成廢鐵！陸航特軍人國三車禍頸椎骨折重傷不治

MLB／驚悚！ 大都會外野手遭152公里火球「打臉」

國三蘭潭隧道口休旅車撞工程車 疑陸特軍人受困無意識

高雄大寮休旅車與機車碰撞 騎士當場死亡

相關新聞

台南德安百貨4樓牛排館火警 幸無人員傷亡

台南市東區德安百貨4樓牛排館上午9時多傳出火警，店內火警偵測設備偵測有濃煙異常，啟動自動灑水系統，員工發現後加入初期滅火...

影／下班直搗「一樓一鳳」紓壓 工人：防疫期間凍袂條

全台疫情嚴峻，從事製作業的林男悶壞了，在網路論壇約宋女進行性交易，林男下班就到台中市文心路一棟出租大樓與宋女碰面，警方獲...

吃安眠藥騎機車闖平交道 桃園男害區間車撞上險釀大禍

桃園廖姓男子精神不穩，在家服用過量安眠藥騎車出門，行經楊梅富岡平交道見警鈴大噪、遮斷器放下仍闖入，還將車滯留鐵軌上，導致...

國小大門嗆「隨機殺小孩」6旬婦曝動機「想讓蔡英文知道」

高雄64歲沈姓婦人因為和其他人有官司糾紛，不滿最後司法結果，跑到高雄市四維國小大門外高喊「我要隨機殺小孩」，驚動校方啟動...

3名女子傳集中檢疫所假訊息 嘉義縣警方迅速破獲法辦

新冠肺炎疫情延燒，最近部分北部輕症確診者南送嘉義縣集中檢疫所，引起民代及民眾疑慮關切，部分民眾未經查證，在社群傳縣治某汽...

停業好無聊？老闆娘約朋友打9人麻將 吃上群聚罰單

台中市政府因應疫情升級，規定23類的行業暫停營業，不過仍有少數不肖業者違規營業，遭市府裁罰，第二警分局昨天又接獲檢舉，北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。