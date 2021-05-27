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影／女子未戴口罩遭警攔 竟崩潰嘶吼：是不是找我麻煩

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣寶山鄉昨天中午出現一名穿著露肩上衣的女子，大搖大擺未戴口罩在街上行走，還逕直要進到超商購物，巡邏員警見狀急忙將她攔下，沒想到女子竟然當場情緒失控大吼「你是不是故意找我麻煩！」隨後不顧勸阻執意進到超商中，卻又遭到店員驅離，最後員警才將她攔住開單告發。

這名江姓女子約是昨天中午12時許，獨自一人走在寶山路及大坪路口，她沒戴口罩就要走進超商購物，在超商門口時被路過的2名竹東警分局楓橋派出所員警攔下，江女竟情緒大失控不斷朝著員警大吼「是不是故意找我麻煩！走開啦！」，身子卻不斷朝員警靠近，嚇得警員急忙後退好幾步。

江女甚至警告員警不要惹她「我現在很火大喔！」，隨後轉身就朝超商內走去，沒想到才進到超商內，就被店員拒絕消費，緊跟近來的警員隨後要求江女出示證件，江女則再度失控大吼「走開啦！我沒有證件啦！」。

警方表示，因該名女子經勸導多次不配合，警員當場開立稽查紀錄單，並由員警提供她1片新的口罩才讓她戴上離去；竹東警分局則提醒民眾，請民眾務必遵守政府各項防疫措施，外出就該戴好口罩，切勿以身試法，否則將處最高1萬5千元罰鍰。

江姓女子未戴口罩在街上行走還進超商，被員警攔下卻情緒失控大吼。記者巫鴻瑋／翻攝
江姓女子未戴口罩在街上行走還進超商，被員警攔下卻情緒失控大吼。記者巫鴻瑋／翻攝

超商 口罩

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