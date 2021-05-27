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影／下班直搗「一樓一鳳」紓壓 工人：防疫期間凍袂條

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

全台疫情嚴峻，從事製作業的林男悶壞了，在網路論壇約宋女進行性交易，林男下班就到台中市文心路一棟出租大樓與宋女碰面，警方獲報查獲。林男抱怨，防疫期間「生理需求難解」，坦承與宋女進行半套性交易；警方調查兩人沒有到訪萬華地區與其他防疫熱區足跡，現場查扣保險套、潤滑液等證物，全案朝違反社會秩序維護法偵辦。

台中市宋女（51歲）在網路論壇傳送上胸裸露的清涼照，林男（36歲）與宋女相約進行性交易。台中市警察局第五分局獲報，本周一晚間9點半直搗文心路一棟出租大樓，位於１１樓的套房內燈光昏暗，撥放著水晶輕音樂，宋女身著黑白色女僕裝扮，林男戴口罩在床邊，兩人對於警方查緝相當驚嚇。

從事製造業的林男坦言，防疫期間相當苦悶，且「生理需求難解」，下班就約宋女做半套「紓壓」；警方趕緊問林男，「有沒有過台北？萬華？」林男回答，「沒有，都沒有」；宋女則強調自己沒有發燒，沒有到訪萬華地區與其他防疫熱區。

警方指出，經過調查兩人都不是來自萬華地區的匡列失聯對象，加上宋女是「一樓一鳳」的個人工作室，不適用傳染病防治法移送。警方現場查扣保險套、潤滑液等證物，警詢後將林男、宋女依違反社會秩序維護法裁罰。

警方現場查扣保險套、潤滑液等證物。記者林佩均／翻攝
警方現場查扣保險套、潤滑液等證物。記者林佩均／翻攝
從事性交易的宋女身著黑白色女僕裝替林男「做半套」服務。記者林佩均／翻攝
從事性交易的宋女身著黑白色女僕裝替林男「做半套」服務。記者林佩均／翻攝
從事性交易的宋女（左）身著黑白色女僕裝替林男「做半套」服務，林男坦言防疫期間「生理需求難解」。記者林佩均／翻攝
從事性交易的宋女（左）身著黑白色女僕裝替林男「做半套」服務，林男坦言防疫期間「生理需求難解」。記者林佩均／翻攝
宋女在網路論壇傳送上胸裸露的清涼照，與林男相約進行半套性交易。記者林佩均／翻攝
宋女在網路論壇傳送上胸裸露的清涼照，與林男相約進行半套性交易。記者林佩均／翻攝

宋女在網路論壇傳送上胸裸露的清涼照，與林男相約進行半套性交易。記者林佩均／翻攝
宋女在網路論壇傳送上胸裸露的清涼照，與林男相約進行半套性交易。記者林佩均／翻攝

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