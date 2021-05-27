女子暗夜遇刺雙臂受傷 疑與親戚糾紛求救

林姓女子今天凌晨遇刺，雙手手臂受傷，還從高雄市小港區住處，獨自騎單車離家，騎了約7公里到鳳山以後，才向汽車旅館人員求救，報警送醫，已無大礙。她聲稱遭叔叔殺傷，但叔叔否認，家人也都說沒看見，警方正釐清她受傷原因。

據了解，今天凌晨2點多，33歲的林姓女子騎單車到高雄市鳳山區福祥街，向汽車旅館員工求救，旅館員工發現她雙臂受傷，血流不少，趕緊報警，鳳山警分局據報，到場請救護車將她送往杏和醫院急救，已無大礙。

警方了解林女受傷原因，林女稱是在住處被叔叔殺傷。但警方得悉她和父親及叔叔、姑媽都同住小港區，相當納悶，也找去她小港住處，發現家門口的盆栽、信箱都被破壞，家門口也有血跡。

警方將林女的叔叔和家人帶回派出所調查，林女的叔叔否認殺她，父親和姑姑也說沒看到她叔叔殺她。