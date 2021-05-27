聽新聞
test
0:00 / 0:00
女子暗夜遇刺雙臂受傷 疑與親戚糾紛求救
林姓女子今天凌晨遇刺，雙手手臂受傷，還從高雄市小港區住處，獨自騎單車離家，騎了約7公里到鳳山以後，才向汽車旅館人員求救，報警送醫，已無大礙。她聲稱遭叔叔殺傷，但叔叔否認，家人也都說沒看見，警方正釐清她受傷原因。
據了解，今天凌晨2點多，33歲的林姓女子騎單車到高雄市鳳山區福祥街，向汽車旅館員工求救，旅館員工發現她雙臂受傷，血流不少，趕緊報警，鳳山警分局據報，到場請救護車將她送往杏和醫院急救，已無大礙。
警方了解林女受傷原因，林女稱是在住處被叔叔殺傷。但警方得悉她和父親及叔叔、姑媽都同住小港區，相當納悶，也找去她小港住處，發現家門口的盆栽、信箱都被破壞，家門口也有血跡。
警方將林女的叔叔和家人帶回派出所調查，林女的叔叔否認殺她，父親和姑姑也說沒看到她叔叔殺她。
林女的家人說她晚回家，姑媽以為她已經在房間內，便把家門上鎖，她約今天凌晨零點左右回家，叫門卻沒人開門，可能在門外發脾氣，搗毀這些東西，家人被門外砸東西的聲音驚醒，開門察看，已見她騎車離去。至於她受傷原因，警方仍調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言