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女子暗夜遇刺雙臂受傷 疑與親戚糾紛求救

聯合報 / 記者林保光／即時報導

林姓女子今天凌晨遇刺，雙手手臂受傷，還從高雄市小港區住處，獨自騎單車離家，騎了約7公里到鳳山以後，才向汽車旅館人員求救，報警送醫，已無大礙。她聲稱遭叔叔殺傷，但叔叔否認，家人也都說沒看見，警方正釐清她受傷原因。

據了解，今天凌晨2點多，33歲的林姓女子騎單車到高雄市鳳山區福祥街，向汽車旅館員工求救，旅館員工發現她雙臂受傷，血流不少，趕緊報警，鳳山警分局據報，到場請救護車將她送往杏和醫院急救，已無大礙。

警方了解林女受傷原因，林女稱是在住處被叔叔殺傷。但警方得悉她和父親及叔叔、姑媽都同住小港區，相當納悶，也找去她小港住處，發現家門口的盆栽、信箱都被破壞，家門口也有血跡。

警方將林女的叔叔和家人帶回派出所調查，林女的叔叔否認殺她，父親和姑姑也說沒看到她叔叔殺她。

林女的家人說她晚回家，姑媽以為她已經在房間內，便把家門上鎖，她約今天凌晨零點左右回家，叫門卻沒人開門，可能在門外發脾氣，搗毀這些東西，家人被門外砸東西的聲音驚醒，開門察看，已見她騎車離去。至於她受傷原因，警方仍調查中。

林女（右）騎單車騎7公里，到汽車旅館求救。旅館人員指著她和單車。記者林保光／翻攝
林女（右）騎單車騎7公里，到汽車旅館求救。旅館人員指著她和單車。記者林保光／翻攝

單車 汽車旅館

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