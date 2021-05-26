涉散布假訊息遭送辦 嘉縣太保市民代稱一時不察

嘉義縣太保市代表會副主席吳宏哲涉嫌散布假冒中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的不實訊息，今天遭調查站約談送辦；吳宏哲表示，是基於關心里民，一時不察才會轉發假訊息，並非故意。

近日在通訊軟體LINE上謠傳一則不實訊息，內容為「台灣衛福部長陳時中提醒大家……這場瘟疫比17年前的非典更嚴重，用的藥副作用更大。如果出了特效藥，也只能保命。」

調查局經溯源查出是吳宏哲散布，嘉義縣調查站今天約談到案。吳宏哲應訊時坦承有散布相關訊息，調查局將依涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送嘉義地檢署偵辦。

吳宏哲接受中央社記者訪問表示，他是基於關心里民，在LINE群組接到這則訊息，覺得很重要，一時不察就轉發出去了，並非故意的，下次轉傳訊息前會先求證。

據特別條例第14條規定，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。