與女生進汽旅遭押走洗劫 男趁犯嫌上樓拿口罩逃跑
外籍陳姓男子23日上午與女子相約汽車旅館內，王姓男子等5人衝入旅館將他押走，洗劫身上財物並毆打、電擊，並將他囚禁，直至王等人不注意陳才逃離報警；高雄警方事後帶回相關人等，警詢後依強盜、妨害自由罪嫌送辦。
據了解，陳男（31歲）在23日清晨與2名女子入住高雄某間汽車旅館內，其中1名女子離開20分鐘後，王男（32歲）等5人分乘二輛轎車前來。
5人進入房內迅速將陳男壓上車帶離，先洗劫他身上2支iPhone手機、1台iPad、手錶及9000元現金，再將陳載到某大樓控制人身自由；直到當天晚間，王男等人要將陳帶離轉往他處，其中一人未戴口罩回屋內拿取時，陳趁機逃跑成功。
警方獲報後調閱監視器追查帶回王男等人。陳男說，王等人不僅將他擄走洗劫財物，在旅館內、車上時還用電擊棒電他，傷害部分他不提出告訴。
王男等人則辯稱未用電擊棒，雙方之間是財務糾紛引起。警詢後依強盜、妨害自由罪嫌送辦。
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