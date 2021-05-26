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影／養生館偷營業！南投按摩妹稱客人是男友 警問一句話就露餡
南投縣草屯警分局昨查獲當地越美養生館假停業真營業，按摩妹和男客被逮時辯稱彼此是男女朋友，男客還說是來修冷氣的，未料警方才問一句「說出對方姓名」，兩人竟語塞，當場露餡，訊後，今天依違反「傳染病防治法」函報主管機關裁罰。
草屯警分局指出，21日才查獲當地泰晶悅養生館趁大半夜違規接客營業，昨將業者、小姐及男客依法送辦，更展鐵腕報請縣府斷水斷電勒令停業，昨下午仍有業者心存僥倖，表面上配合停業，私底下卻又聯繫熟客至店內消費。
警方表示，昨天下午3時許該分局專案小組執勤行經信義街，發現越美養生館外面停放2部機車，經查更發現該店家的電表快速轉動，當下察覺有異，隨即啟動臨檢稽查，當時店內除了鄧姓負責人，還有該店越籍小姐鄧女及1名黃姓男子。
鄧女被盤查當下供稱，黃男是自己的男朋友，黃也附和說是來幫女友修冷氣的，但警方並未輕信，懷疑店內疑有消費行為，入內查看發現浴室是濕的，隨即一句「你們說出對方姓名」，兩人竟語塞，當場露餡，黃男才坦承入店有消費。
草屯警分局表示，經現場盤問雙方確認無法說出對方姓名，還稱是男女朋友，顯見是辯解之詞，訊後，今依「傳染病防治法」將3人函報主管機關裁罰，也再次呼籲防疫非常時期，警方會全力稽查取締，尤其是業者絕對不要有僥倖心理。
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