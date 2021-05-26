士林地方法院旁藏毒窟！ 疫情期間緊急搜索抓3嫌

法院旁藏毒窟！台北市士林地方法院門口，今天下午4時，檢警及海巡單位全副武裝，持衝鋒槍搜索走私毒品毒窟，由於破壞鐵門聲響太大，一度誤以為開槍，所幸檢警順利圍捕3名嫌犯，後搜索汽車美容店，清點毒品安非他命數量，初估近1百公斤，全案朝毒品危害防制條例偵辦中。

新冠肺炎防疫當前，檢警一樣守護社會治安打擊犯罪，防疫三級警戒，各類型專案原則上暫緩專案執行，法院、地檢署也是除了急迫性案件，也一律暫緩開庭。

據悉，此走私毒品案由彰化海巡機動查緝隊主辦，台北地檢署指揮，台中豐原分局、新北新店分局、海巡署、航警局共辦，發現犯嫌疑似藏匿近1百公斤的安非他命毒品。

專案小組評估，犯嫌涉嫌走私毒品，要大賺疫情財，情況緊急，防疫情間也執行專案，出動至少10多名警力，搜索位在士林地院大門口旁的一家汽車美容店，今天下午4時許破獲毒窟，逮捕3名嫌犯，其中1人逃逸中。

目擊者稱，看見警察全副武裝，持衝鋒槍走過法院門口，其餘警方持手槍，在士東路巷弄該汽車美容店前、後門圍捕搜索，正當破壞一樓鐵門時，聲響過大誤以為開槍，附近民眾紛紛圍觀，警方從後門壓制一名上半身赤裸紋身男子。