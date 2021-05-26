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防止八大業者明關暗開 台中豐原警分局擴大臨檢
全國疫情進入第三級緊戒，台中市政府宣布23大行業暫停營業至6月8日，台中市豐原警分局昨晚針對護膚店、小吃店與八大行業進行稽查，並向轄區5家汽車旅館業者宣導，勿成為其他業者地下化營業的溫床，其中一家業者配合警方宣導，防疫期間已自主歇業。
昨晚台中市警察局豐原分局執行擴大臨檢，針對轄內護膚店、小吃店、網咖及八大行業等清查有無違規營業，為防止八大行業「明關暗開」，轉至私人處所、旅館、汽車旅館等場所營業，警方再到轄內5家汽車旅館，向業者宣導不得有租借其他業者作為地下化營業場所。
豐原警分局指出，5家業者都表示館內沒有設置視聽歌唱設備，也願意配合相關防疫作為，其中春水漾汽車旅館配合政府防疫，防疫期間已自主歇業至6月1日。
豐原分局分局長吳銘淵表示，現值疫情緊張時刻，絕不允許業者有暗藏色情或違規群聚導致防疫破口發生，警方將持續臨檢查察；並呼籲特定行業業者應確實遵守防疫政策，如有違反防疫相關公告規定拒絕改善者，即依傳染病防治法移請相關單位處罰。
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