北市男快篩陽性安置欲返家 勸導不聽遭送辦

北市一名男性民眾日前因快篩陽性被救護車送至防疫旅館隔離安置，但他憂心難和家人團聚而數度要返家。記者蔡翼謙／翻攝

北市一名男性民眾日前因快篩陽性被救護車送至防疫旅館隔離安置，但他憂心難和家人團聚而數度要返家，經北市保安警察勸導警告後才安置，全案依法函送處分。

台北市警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，一名疑似感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的男性民眾因快篩呈現陽性，於23日下午2時由救護車護送至北市大同區防疫旅館隔離安置。

但男子抵達防疫旅館後突然情緒失控且不願配合入住隔離所，他進入防疫旅館大廳時就轉身離去，並說想步行返家。

適逢在場執勤的保警第五中隊警員林佳和立即尾隨其至人行道後，當場警告將以違反管制措施法律處置，加上護理人員配合攔阻，以及通知到場轄區警力協助處理，男子才平復心情並願返回隔離處所安置。

不料事隔1小時，男子又因擔憂無法再和家人團聚，再次要離開防疫旅館，經林佳和和護理師說明，若之後確定不再有傳染力即可恢復日常生活，同時也嚴正說明其擅離行為將依違反傳染病防制法函請當地衛生局處分，他才聽從勸告返回安置房間。