KTV店內7人聚餐有人沒戴口罩 店家稱沒營業是「朋友聚會」

中正西路一家KTV店內現場發現有7人群聚，未保持社交距離，且有3人未戴口罩，桌上也有吃過的飯菜。圖／警方提供

全國防疫進入三級警戒，外出須全程戴口罩，新竹縣政府也宣布25日起禁止內用，但警察局竹北分局從昨天迄今，就接獲15件報案檢舉未戴口罩，警方表示，經現場稽查，竹北市一間KTV店內有7人聚餐，其中3人未戴口罩，店家稱朋友聚會討論股票，已依規報衛生局裁罰。

竹北分局表示，從昨天迄今接獲15件報案檢舉未戴口罩，其中，中正西路一家KTV店內現場發現有7人群聚，未保持社交距離，且有3人未戴口罩，桌上也有吃過的飯菜，雖然店家稱沒有營業，單純只是朋友聚會討論股票，但在營業場所內群聚仍有疑慮和風險，仍依規報衛生局認定、裁罰。

竹北分局25日也獲報，有2個民眾在咖啡店外座位享用咖啡，員警現場稽查發現，民眾當下雖有戴口罩，但在外飲食時，仍有脫下口罩，為避免防疫破口，勸導店家將座位區撤除以符防疫規定，同時也勸導民眾勿在外飲食，並依規報衛生局認定、裁罰。

另外，鑑於傳統市場週邊道路違規設攤，恐造成人潮聚集產生防疫破口，竹北市公所除緊急公告「仁愛街禁止設攤」、「各店家配合實名登記」等防疫措施，警方也與清潔隊協同開始加強執法整理違規設攤，及針對周邊商家宣導實聯制，目前已勸導16件攤販。