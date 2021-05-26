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五股夏綠地傳火警 新北懷疑業者燃燒廢棄物

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

新北市府前年起整頓沉痾多年的五股垃圾山，完成非法廠家納管及推動綠美化，並宣布五股垃圾山取新名為「五股夏綠地」，不過昨晚該地卻傳出火警，環保局稽查人員到場發現為燃燒廢棄物，由於業者並未領有廢棄物清除、處理許可證，環保局將依法開罰。

新北環保局昨晚10點接獲消防局、警察局通報五股夏綠地發生疑似廢棄物火警，稽查人員到場時火勢已大致撲滅，不過該地為新北試辦都市計畫區域，蘆洲分局德音及更寮派出所員警也到場蒐證。

環保局指出，經稽查人員勘查現場，發現殘留餘燼裡夾雜大量廢棄物且種類複雜，該工廠則聲稱是切割廠房金屬物件產生火花造成的火警，不過稽查人員依據現場大量廢棄物餘燼判斷，認為是違法處理廢棄物的行為。

環保局說，該工廠未領有廢棄物清除、處理許可證卻收受廢棄物，已會同警方依違反廢棄物清理法第46條第4款規定，移送地檢署偵辦，最重可處5年以下有期徒刑及併科1500萬元以下罰金。

另外該工廠是否利用焚燒方式處理廢棄物，環保局表示，目前由消防局調查中，等待報告完成後也會一併移請檢察官偵辦。

環保局指出，目前新冠肺炎疫情期間高度管制，仍會持續執行汙染稽查工作，若查獲違法情事將從嚴從重裁罰，若民眾發現任何汙染，請撥打1999市政服務專線通報。

五股夏綠地昨晚傳出火警，環保局稽查人員到場發現為燃燒廢棄物。圖／新北環保局提供
五股夏綠地昨晚傳出火警，環保局稽查人員到場發現為燃燒廢棄物。圖／新北環保局提供
五股夏綠地昨晚傳出火警，環保局稽查人員到場發現為燃燒廢棄物。圖／新北環保局提供
五股夏綠地昨晚傳出火警，環保局稽查人員到場發現為燃燒廢棄物。圖／新北環保局提供
五股夏綠地昨晚傳出火警，環保局稽查人員到場發現為燃燒廢棄物。圖／新北環保局提供
五股夏綠地昨晚傳出火警，環保局稽查人員到場發現為燃燒廢棄物。圖／新北環保局提供

廢棄物 火災

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