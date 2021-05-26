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桃園酒吧12人群聚露餡 男客藏身桌下仍被揪出

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

距桃園市14日宣布八大停業至今已12天，昨天仍有違規營業，警方發現1家酒吧竟有12人群聚，一下說是「開會」、一下說是「拿東西」，前後說詞矛盾，還有人躲在桌子底下被員警揪出，全案依違反傳染病防治法移請衛生局裁罰。

桃園警分局景福派出所員警昨日23時許執行防疫稽查勤務，路經中山路某酒吧，發現正門雖已關閉，但有1男子從側門進出，立即上前關切。

男子辯稱是來酒吧「開會」，剛剛只是到巷子裡抽菸，警方並未採信，進入酒吧後發現店內燈光昏暗，警方又問1個女店員群聚事由，她則辯稱是回來「拿東西」，2人說詞顯然前後不一。

員警持手電筒在店內探照，又發現還有客人躲在桌子底下，疑似是想躲避查緝，仍被員警揪出，現場共找出8名男客人及4名女店員，共多達12人群聚。

警方表示，酒吧負責人事後到場供稱，店裡總共有2把鑰匙，其中1把在店員身上，她雖並不知情，然違規事實明確，仍製作記錄表移請衛生局裁罰，依傳染病防治法最高可處30萬元罰鍰。

女店員辯稱自己是回來拿東西。記者楊湛華／翻攝
女店員辯稱自己是回來拿東西。記者楊湛華／翻攝
酒吧燈光昏暗，有男客人躲在桌子底下，仍被持手電筒的員警逮個正著。記者楊湛華／翻攝
酒吧燈光昏暗，有男客人躲在桌子底下，仍被持手電筒的員警逮個正著。記者楊湛華／翻攝

衛生局 傳染病

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