記錯家門還嚷嚷著「快點開門」 警方協助72歲婦人返家

台北市72歲黃姓婦人20日凌晨2時許在騎樓獨自徘徊，民眾發現有異報警。警方到場後當下陪同黃婦返家，但上樓後看到她用自家鑰匙插入家門未果，還嚷嚷著「快點開門」，警方見狀出手協助，才發現「原來她記錯家門」；警方辨別身分後聯絡她的家屬，最終平安送她回家休息。

內湖分局港墘派出所警員馬孟鄰、林子超當時獲報到場，發現黃婦眼神迷茫先詢問身分，但她疑似失智無法自述其姓名，卻仍記得返家路，於是先陪她返家。

警方陪同上樓後，不料，黃婦手中的鑰匙無法成功打開家門，她焦急地喊著「快點開門」，警方關心後才發現原來她記錯住家地址。

警方在黃婦的包包內找到能辨識身分的繳費資料，看到正確住家地址後，隨即打電話聯絡她的家屬，順利協助她返家。黃婦家屬下樓開門時表示，黃婦趁她熟睡時自行離家，十分感謝警方熱心幫忙。