記錯家門還嚷嚷著「快點開門」 警方協助72歲婦人返家
台北市72歲黃姓婦人20日凌晨2時許在騎樓獨自徘徊，民眾發現有異報警。警方到場後當下陪同黃婦返家，但上樓後看到她用自家鑰匙插入家門未果，還嚷嚷著「快點開門」，警方見狀出手協助，才發現「原來她記錯家門」；警方辨別身分後聯絡她的家屬，最終平安送她回家休息。
內湖分局港墘派出所警員馬孟鄰、林子超當時獲報到場，發現黃婦眼神迷茫先詢問身分，但她疑似失智無法自述其姓名，卻仍記得返家路，於是先陪她返家。
警方陪同上樓後，不料，黃婦手中的鑰匙無法成功打開家門，她焦急地喊著「快點開門」，警方關心後才發現原來她記錯住家地址。
警方在黃婦的包包內找到能辨識身分的繳費資料，看到正確住家地址後，隨即打電話聯絡她的家屬，順利協助她返家。黃婦家屬下樓開門時表示，黃婦趁她熟睡時自行離家，十分感謝警方熱心幫忙。
內湖警分局呼籲，家中如有失智長者，務必多加留意看顧並注意其動向，若出門應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出；如欲避免類似情事發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是在長者衣物放置親友連絡卡片，以利警方快速聯繫家屬。
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