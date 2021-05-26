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外籍移工未戴口罩怎防疫？智警翻譯軟體溝通化解危機

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

新冠肺炎疫情嚴峻，全國三級警戒，民眾外出強制戴口罩， 台中市警局烏日分局大肚分駐所員警謝馨緯和賴威廷前晚巡邏發現，一名越南籍移工移工在宿舍外與同鄉沒戴口罩，不會說中文，於是用翻譯軟體溝通，並贈送一片口罩讓他戴上，阻疫情破口，這名移工比讚表示「台灣警察很溫暖！」

烏日警分局說明，現在疫情進入三級警戒，台中市民外出強制戴口罩，並停止室內5人以上、室外10人以上群聚，為避免戶外群聚讓口罩疫情擴大，烏日分局員警巡邏加強轄內廟宇、市場及外籍移工等人潮易聚集場所宣導稽查，提醒民眾相關防疫措施，以免受罰。

台中市大肚分駐所員警謝馨緯說，前晚他和賴威廷前晚巡邏發現，移工宿舍外空地有3名越南籍移工聊天，其中一人沒戴口罩，還有一人口罩沒戴好，於是二人先送未戴口罩者一片口罩，並使用翻譯軟體溝通，提醒移工們出門要把口罩戴好，也不要群聚，並請他們遇到同鄉時也能幫忙宣傳，防阻疫情破口。

大肚分駐所所長楊儒陸說，警方除了維護日常治安、交通外，也投入協助執行各相關防疫工作，請民眾記得遵守防疫規定，共同防堵疫情，如發現群聚違規者，立即勸導如不聽從仍執意群聚作為，將依傳染病防治法第37條暨第67條規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲民眾注意遵守防疫規定，以免受罰。

台中市一名越南籍移工（右）收到大肚分駐所員警贈送的口罩立馬戴上，並讚表示「台灣警察很溫暖！」記者趙容萱／翻攝
台中市一名越南籍移工（右）收到大肚分駐所員警贈送的口罩立馬戴上，並讚表示「台灣警察很溫暖！」記者趙容萱／翻攝

口罩 移工 疫情

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