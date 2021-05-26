開車突遭機車擦撞騎士不治 經鑑定無肇責還司機清白

林姓男子3年多前駕車沿垂楊路由東往西行駛，經該路段557巷交岔路口，陳姓男子騎機車同向行駛，突然往左偏與林車擦撞，陳人車倒地，致左鎖骨骨折合併血胸併延遲性膿胸等傷害，經送醫急救，3月後仍傷重不治，檢方認罪嫌不足不起訴，家屬委任律師聲請交付審判，一審認林犯過失致人於死罪處8月，經行車事故鑑定認林無肇因且有優先路權，二審改判他無罪定讞。

案發後，陳的家屬提告，經嘉義地方檢察署偵查後，以林犯罪嫌疑不足，不起訴處分，家屬提起再議，台南高分檢則駁回再議，家屬收到處分書不服，2018年11月間委任律師向嘉義地方法院聲請交付審判。一審認林犯過失致人於死罪，處8月徒刑，林不服上訴。

林的辯護人辯稱，林並無違反兩車並行的注意義務，交岔路口前停止線過後進入路口，也有虛擬車道線，機車應該騎在原來車道；當時機車還在機慢車優先道，應遵守規則，林無法預測陳會突然彎過來，林並沒有超速，過停止線仍在自己車道，陳機車突然往左偏，撞到林車子右後車輪，反應時間太短，林無法預測、防範，沒有違反注意義務。

林指出，他當時沿垂楊路外側車道東向西行駛，到事故地點前，看到陳機車在他前方，他在超越對方的過程，好像因為陳座椅綁著一個鋤頭導致重心不穩，一直往他這邊靠過來，他想閃但沒閃過，造成車子右後門與陳機車把手發生碰撞。

二審合議庭調閱監視器，林轎車與陳機車已經是並行狀態，當時機車位置在轎車右前車輪附近，2車並未發生擦撞。而林進入交岔路口繼續直行後，因陳機車持續向左偏行，導致發生擦撞，且右後車身的撞擊，與林車前狀況或並行距離無關。

經嘉義區監理所嘉雲區車輛行車事故鑑定會的鑑定及公路總局覆議意見，均認為林為直行車，進入交岔路口後並未偏行，陳進入交岔路口後，往左偏行導致發生這起擦撞事故，林無肇事因素，林有優先路權，且陳屬侵入行駛路線的車輛。