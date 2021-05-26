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騎士「無罩」又「無照」就上路　一晚荷包損失破萬元

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市廖姓男子昨晚未戴安全帽、口罩騎車，被苓雅分局巡邏警力逮個正著，但警方查驗身分時發現廖男「無照」上路，廖當場向員警求情「能不能開無照就好？」警方疑惑一查，才發現24日廖男因未戴口罩，才遭開罰3000元，如今「無照」加「無罩」，除了拿到違規紅單外，還另外再獲得第二張未戴口罩罰單，因屬累犯要加重裁罰，廖男恐面臨1萬2500元罰鍰。

苓雅分局警備隊昨天晚間8時至10時執行巡邏勤務，巡經青年一路與仁智 街口時，發現廖男騎乘機車不僅未戴安全帽，口罩也未依照規定乖乖戴上，員警見狀隨即指示廖男停在路邊接受攔查，利用警用電腦一查，才發現25歲的廖男是「無照」駕駛，未戴口罩、安全帽及無照，面臨9500元罰鍰。

不料廖男竟然向警方求情「能不能只開無照就好？不要再開未戴口罩了啦！」後來警方深入了解，才發現原來24日晚間，廖也因為沒戴好口罩，遭到警方攔查取締，拿到一張3000元罰單，這次才希望警察再次網開一面，放他一馬。

但目前疫情嚴峻，員警聽完廖男陳述後，仍依照相關規定予以告發，未戴口罩部分，依傳染病防治法相關規定製單告發，並移請衛生局裁罰，由於廖男已是累犯因此加重罰鍰，初估未戴安全帽開罰500元，加上「無罩」加「無照」共3張罰單，至少需繳納12500元。

廖姓男子無照騎車、未戴安全帽又未戴口罩，被員警攔查告發後，粗估至少需付出1.2萬元罰單。圖／讀者提供
廖姓男子無照騎車、未戴安全帽又未戴口罩，被員警攔查告發後，粗估至少需付出1.2萬元罰單。圖／讀者提供

口罩 罰單 衛生局

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