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影／疫情當頭 窄裙妹摩鐵爽開7人毒趴 還稱：是診所開的藥
台中市第六警分局昨天前往西屯區某汽車旅館執行防疫勤務時，發現某房間的車庫外，有多輛轎車停駐，疑有群聚狀況，經房客同意後，由業者配合帶領進入房間，發現房內有3男、4女在開趴，其中穿著窄裙的莊姓女子被查獲一粒眠時，還向警方瞎扯「那是診所開的藥」，全案警詢後，將依傳染病防治法、毒品罪查處、偵辦。
台中市第六警分局為避免汽車旅館成為防疫破口，持續配合觀光局執行防疫勤務，昨天晚間9時許，前往某汽車旅館查察時，發現某房間外有多輛汽車停駐，經取得鄧姓房客（39歲）同意後，在旅館工作人員陪同警方實施臨檢，發現房間內有7人（3男4女），顯已違反政府防疫期間不得群聚之規定，另於入內檢查房間時，當場查扣毒品咖啡包9包、一粒眠3顆及K盤1個等物品。
警方查緝時，發現吳姓（36歲）、莊姓女子（28歲）分別持有毒品咖啡包、一粒眠及K盤等物，莊女被查到一粒眠時，被警方詢問「這是什麼」，莊女還直說「這是診所開的藥」，但事後被驗出是一粒眠。
因為現場違反傳染病防治法事證明確，已經鄧姓男子等7人，函送觀光局裁處，另外吳女、莊女涉毒品罪部分，依法函送台中地檢署，另外針對涉案人採尿送驗。
第六警分局長吳耀南說，在疫情嚴峻的期間，警方將針對汽車旅館業者持續取締不法，阻斷染疫風險，避免疫情破口；同時呼籲民眾遵守防疫規定，警方如發現民眾違反防疫規定，於汽車旅館內群聚或發現不法行為時，將依相關法規移送嚴懲。
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