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趕著丟垃圾他沒戴口罩！ 高雄男子躲住處逃開單
高雄市環保局稽查員本月22日下午至大寮區鳳林二路清運垃圾，一名60多歲簡姓男子出門丟垃圾沒戴口罩，稽查員想上前取締，簡男卻不願配合、躲回住處，稽查員只好報警求助，警方到場以警政系統順利查到簡男年籍資料，由環保局稽查員開單舉發。
警方到場時，簡男激動辯稱，他急著丟垃圾，沒戴口罩就衝出家門，丟垃圾才一下子的事情，自己也不是在玩，見稽查員想開單舉發，因身上沒帶任何身分證件，又跑回住處。稽查員回應，現在每天都在宣導外出要戴口罩，簡男沒戴不是理由。
林園警分局提醒，全國防疫警戒提升至第三級，民眾外出都要戴上口罩，出門倒垃圾沒戴口罩，環保局將拒收垃圾，並依法傳染病防治法，可開罰新台幣3000元到1萬5000元，分局自19日執行防疫勤務至今，共舉發未戴口罩172件。
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