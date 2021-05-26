快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／杜絕疫情南飄 中市警祭五招：保存最大警力

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

國內警察陸續傳出確診新冠肺炎，雙北已有四個警分局員警染疫。台中市警察局做好勤務應變與調整，推出「人員分組、動線分流、時段調整、勤務盤點、衛教宣導」五大點，市警局表示，務必做到保存最大警力，確保執勤同仁安全。

雙北員警確診數增加，台中市警察局編制6800餘名警力，日前傳出北市刑大確診林姓小隊長跨轄與台中市刑大共辦案，經台中市刑大大隊長陳炯旭澄清，並非同小隊，才解除虛驚。

台中市警察局行政科表示，台中市目前無員警匡列確診，但市警局超前部屬，各警分局、派出所分倉分流辦公；第一線外勤派出所分為兩班制，例如：以一所40名正副主管為例，拆為20人兩班制，A、B班人員錯開上班時段，避免接觸。

所內規劃勤務裝備消毒線，換班員警以酒精消毒無線電、M-Police、噴霧器、簿冊、車輛等，並依照動線分流指示移動。

另，近距離接觸人群、高風險的擴大臨檢、八大行業臨檢等勤務，值勤密度降低。各所配有：口罩、手套、消毒酒精、防護衣、防護面罩等裝備。

若不幸有員警確診，市警局、所轄警分局啟動「緊急應變小組會議」，該員立即請假就醫，同辦公室同仁先行返家，自主健康觀察等候匡列結果；辦公處所、寢室、車輛，所有足跡進行消毒。

市警局行政科表示，若確診個案為派出所員警，將在戶外空曠處成立機動派出所，避免洽公民眾感染，廳舍、車輛、器具全面清潔消毒，環境淨空消毒1至2天；啟用異地辦公，警分局加派警力支援該所，並由分局勤指中心派案，鄰近派出所承接案件。

台中市警察局做好勤務應變與調整，將保存最大警力，確保執勤同仁安全。記者林佩均／攝影
台中市警察局做好勤務應變與調整，將保存最大警力，確保執勤同仁安全。記者林佩均／攝影
台中市警察局表示，高風險的擴大臨檢、八大行業臨檢等勤務，值勤密度將降低。記者林佩均／翻攝
台中市警察局表示，高風險的擴大臨檢、八大行業臨檢等勤務，值勤密度將降低。記者林佩均／翻攝

台中市 警察 臨檢

延伸閱讀

華視記者確診 新聞部要求所有接觸者篩檢並自主管理

北市文山一警分局3確診後 異地辦公警務員也染疫

員警執勤包得密不透風 換班時也要全身消毒

刑事局國際科3警官快篩陽性 辦公室緊急消毒

相關新聞

狂燒8天燒毀5.4公頃 谷關馬崙山森林大火終於撲滅了

台中市谷關七雄之一的馬崙山5月19日傳出森林火災，火勢延燒8天，共出動森林護管員470人次，空勤直升機出動16架次，投水...

桃園酒吧12人群聚露餡 男客藏身桌下仍被揪出

距桃園市14日宣布八大停業至今已12天，昨天仍有違規營業，警方發現1家酒吧竟有12人群聚，一下說是「開會」、一下說是「拿...

五股夏綠地傳火警 新北懷疑業者燃燒廢棄物

新北市府前年起整頓沉痾多年的五股垃圾山，完成非法廠家納管及推動綠美化，並宣布五股垃圾山取新名為「五股夏綠地」，不過昨晚該...

開車突遭機車擦撞騎士不治 經鑑定無肇責還司機清白

林姓男子3年多前駕車沿垂楊路由東往西行駛，經該路段557巷交岔路口，陳姓男子騎機車同向行駛，突然往左偏與林車擦撞，陳人車...

外籍移工未戴口罩怎防疫？智警翻譯軟體溝通化解危機

新冠肺炎疫情嚴峻，全國三級警戒，民眾外出強制戴口罩， 台中市警局烏日分局大肚分駐所員警謝馨緯和賴威廷前晚巡邏發現，一名越...

騎士「無罩」又「無照」就上路　一晚荷包損失破萬元

高雄市廖姓男子昨晚未戴安全帽、口罩騎車，被苓雅分局巡邏警力逮個正著，但警方查驗身分時發現廖男「無照」上路，廖當場向員警求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。