獨／杜絕疫情南飄 中市警祭五招：保存最大警力

國內警察陸續傳出確診新冠肺炎，雙北已有四個警分局員警染疫。台中市警察局做好勤務應變與調整，推出「人員分組、動線分流、時段調整、勤務盤點、衛教宣導」五大點，市警局表示，務必做到保存最大警力，確保執勤同仁安全。

雙北員警確診數增加，台中市警察局編制6800餘名警力，日前傳出北市刑大確診林姓小隊長跨轄與台中市刑大共辦案，經台中市刑大大隊長陳炯旭澄清，並非同小隊，才解除虛驚。

台中市警察局行政科表示，台中市目前無員警匡列確診，但市警局超前部屬，各警分局、派出所分倉分流辦公；第一線外勤派出所分為兩班制，例如：以一所40名正副主管為例，拆為20人兩班制，A、B班人員錯開上班時段，避免接觸。

所內規劃勤務裝備消毒線，換班員警以酒精消毒無線電、M-Police、噴霧器、簿冊、車輛等，並依照動線分流指示移動。

另，近距離接觸人群、高風險的擴大臨檢、八大行業臨檢等勤務，值勤密度降低。各所配有：口罩、手套、消毒酒精、防護衣、防護面罩等裝備。

若不幸有員警確診，市警局、所轄警分局啟動「緊急應變小組會議」，該員立即請假就醫，同辦公室同仁先行返家，自主健康觀察等候匡列結果；辦公處所、寢室、車輛，所有足跡進行消毒。