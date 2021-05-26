快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幫女網友代購遊戲點數 機警超商店員叩警阻詐

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣1名47歲男子24日凌晨騎自行車至潮州鎮一家超商說要購買3000元遊戲點數，店員詢問卻不知買點數作何用途，警方獲報到場，考量正當疫情嚴峻，請他到室外對其分析多起點數詐欺案例，男子聽完恍然大悟，指是名不認識的年輕女網友因疫情嚴峻不方便出門，拜託他出門幫忙購買點數，馬上回撥已無法接通。

屏東潮州警分局24日凌晨接獲轄內全家便利超商店員報案，指疑似點數詐騙案件需警方協助，警方到場後詢問店員，發現1名47歲的宋姓男子騎乘自行車至超商要購買遊戲點數；店員說，男子一邊購買一邊還在傳訊息打電話，但他和對方溝通過程中，發現男子根本不懂購買的點數用途為何，驚覺有異不願出售。

警方說，當場面正僵持時，警方到場詢問，男子果然不知道買點數要作何用途，且對談過程中不斷言詞閃避，警方考量疫情嚴峻，請到室外對他分析多起點數詐欺的案例，男子才說，潮州鎮有多起確診疫情嚴峻，有名年輕女網友請他幫忙外出購買點數，但他再回撥電話已無法接通了，感謝警方的勸導。

潮州警分局長黃國源說，防疫期間警方仍堅守崗位，做好本份工作，請民眾切記防詐三要「冷靜、查證、報案」，並配合警方阻絕詐騙，共同打擊犯罪，確保生命財產安全。

屏東警方請要幫女網友購買3000元遊戲點數的男子到室外說明，馬上回撥已無法接通，警覺差點受騙。記者潘欣中／翻攝
屏東警方請要幫女網友購買3000元遊戲點數的男子到室外說明，馬上回撥已無法接通，警覺差點受騙。記者潘欣中／翻攝

疫情 超商 屏東縣

延伸閱讀

盜刷媽媽82.8萬買遊戲點數 叫銀行「別停卡」法官抓包

發生群聚感染 屏縣潮州鎮24日緊急設快篩站

客問「停課怎麼還上班」？ 超商店員無奈嘆：拜託用點腦

金門1男子不戴口罩還飆國罵 警方函報衛生局裁罰

相關新聞

狂燒8天燒毀5.4公頃 谷關馬崙山森林大火終於撲滅了

台中市谷關七雄之一的馬崙山5月19日傳出森林火災，火勢延燒8天，共出動森林護管員470人次，空勤直升機出動16架次，投水...

桃園酒吧12人群聚露餡 男客藏身桌下仍被揪出

距桃園市14日宣布八大停業至今已12天，昨天仍有違規營業，警方發現1家酒吧竟有12人群聚，一下說是「開會」、一下說是「拿...

五股夏綠地傳火警 新北懷疑業者燃燒廢棄物

新北市府前年起整頓沉痾多年的五股垃圾山，完成非法廠家納管及推動綠美化，並宣布五股垃圾山取新名為「五股夏綠地」，不過昨晚該...

開車突遭機車擦撞騎士不治 經鑑定無肇責還司機清白

林姓男子3年多前駕車沿垂楊路由東往西行駛，經該路段557巷交岔路口，陳姓男子騎機車同向行駛，突然往左偏與林車擦撞，陳人車...

外籍移工未戴口罩怎防疫？智警翻譯軟體溝通化解危機

新冠肺炎疫情嚴峻，全國三級警戒，民眾外出強制戴口罩， 台中市警局烏日分局大肚分駐所員警謝馨緯和賴威廷前晚巡邏發現，一名越...

騎士「無罩」又「無照」就上路　一晚荷包損失破萬元

高雄市廖姓男子昨晚未戴安全帽、口罩騎車，被苓雅分局巡邏警力逮個正著，但警方查驗身分時發現廖男「無照」上路，廖當場向員警求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。