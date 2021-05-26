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幫女網友代購遊戲點數 機警超商店員叩警阻詐
屏東縣1名47歲男子24日凌晨騎自行車至潮州鎮一家超商說要購買3000元遊戲點數，店員詢問卻不知買點數作何用途，警方獲報到場，考量正當疫情嚴峻，請他到室外對其分析多起點數詐欺案例，男子聽完恍然大悟，指是名不認識的年輕女網友因疫情嚴峻不方便出門，拜託他出門幫忙購買點數，馬上回撥已無法接通。
屏東潮州警分局24日凌晨接獲轄內全家便利超商店員報案，指疑似點數詐騙案件需警方協助，警方到場後詢問店員，發現1名47歲的宋姓男子騎乘自行車至超商要購買遊戲點數；店員說，男子一邊購買一邊還在傳訊息打電話，但他和對方溝通過程中，發現男子根本不懂購買的點數用途為何，驚覺有異不願出售。
警方說，當場面正僵持時，警方到場詢問，男子果然不知道買點數要作何用途，且對談過程中不斷言詞閃避，警方考量疫情嚴峻，請到室外對他分析多起點數詐欺的案例，男子才說，潮州鎮有多起確診疫情嚴峻，有名年輕女網友請他幫忙外出購買點數，但他再回撥電話已無法接通了，感謝警方的勸導。
潮州警分局長黃國源說，防疫期間警方仍堅守崗位，做好本份工作，請民眾切記防詐三要「冷靜、查證、報案」，並配合警方阻絕詐騙，共同打擊犯罪，確保生命財產安全。
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