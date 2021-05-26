聽新聞
test
0:00 / 0:00
賣安眠藥稱「送做愛」！女網路交友詐財 被判拘役55天
嘉義朱姓女子日前透過網路認識住桃園的邱男，得知邱習慣服安眠藥，詐稱可賣安眠藥，還同意賣藥「送做愛」，邱男前後共匯款1萬4000餘元給朱女卻等不到人，始發覺受騙報警，檢依詐取財物罪起訴，法院判朱女拘役55日，得易科罰金。
43歲朱女去年6月間透過網路聊天室認識邱男，聊天過程得知邱有失眠問題、需服安眠藥，朱表示可提供安眠藥、還傳安眠藥照片給邱，邱同意後即匯款5100元給朱女，朱女收到款後又LINE「老公，讓我多賺點，阿公過世缺1萬元」。
朱女又LINE「想多賺一點，你幫我，你老婆在家嗎，你幫我、我幫你」，並表示要將剩下安眠藥都賣邱，還傳一張女子露胸照片引誘，並提供手機號碼。
邱男隨即回復，「好啊，我跟你買1萬，做愛送，你送藥上來」，又匯出7250元，及2000元高鐵費用給朱女，朱女之後表示已出門，將搭下午2點高鐵北上，之後還LINE稱「已在車上了」隨即不再接電話，邱聯絡無人始知受騙報案。
朱女到案後坦承有和邱男聯絡賣藥，但辯稱因為猶豫是否要從事性交易，才未搭車北上，沒有詐騙意圖，法官審訊後不採信朱女辯詞，審酌朱女之後已將詐騙金還給邱男，犯後否認犯行，依法判刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言