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警察染疫基層嚇壞 中警發面罩不論內外勤「人人都有」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台灣新冠肺炎確診病例激增，現傳出連警職人員都確診，基層人人自危，台中市第三警分局從19日提升三級警戒開始，強化內外勤的防疫工作，為了降低員警交叉感染風險，除了在分局駐地及各所、隊規劃管制區，加設透明隔簾、分流標線，實施分艙、分流上班方式，並加強進出洽公民眾的人流管制，除採實名制登記，也在戶外設置防疫期間臨時受理報案區，另外分局不論內、外勤的同事，也都配發防護面罩，「人人都有」，截至今日為止，防疫裝備已全數到位。

「防疫裝備不論內外勤，人人都有」第三警分局長張則誠表示，第一線員警與民眾接觸最為頻繁，分局除律定駐地進出管制，更提供同仁護目鏡、面罩、防護衣、手套及口罩酒精等防疫應勤裝備，目前分局約有400名內外勤人員，相關的防疫設備已都交到同仁手中，為了同仁、眷屬及民眾的健康，對於防疫措施從不懈怠。

台中市第三警分局表示，從去年疫情期間以來，即持續要求員警勤洗手、戴口罩，遵守防疫相關規定，隨著疫情延燒，全國進入第3級疫情警戒，為避免群聚保護警力，降低員警交叉感染風險，分局隨即檢視第一線員警防疫防護裝備是否充足，並於各所、隊加設透明隔簾及分流標線，實施辦公場域分組、分流上班機制，嚴格管制辦公室內的進出動線。

另於各單位駐地外設置臨時受理報案區及防疫警備專車，期透過各種超前部署的措施，將第一線員警感染風險降至最低。

第三警分局提醒，防疫期間請民眾共體時艱，減少非必要的外出，並提醒民眾，外出應全程配戴口罩，殺菌消毒需到位，全民一心共同挺過疫情。

台中市第三警分局因應新冠肺炎防疫工作，19日提升三級警戒後，在各辦公處所加裝塑膠隔簾，減少傳播風險。圖／第三警分局
台中市第三警分局因應新冠肺炎防疫工作，19日提升三級警戒後，在各辦公處所加裝塑膠隔簾，減少傳播風險。圖／第三警分局
台中市第三警分局因應新冠肺炎防疫工作，防護面罩等防疫設備，已配發分局內、外勤400餘人，每人一套。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局因應新冠肺炎防疫工作，防護面罩等防疫設備，已配發分局內、外勤400餘人，每人一套。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局因應新冠肺炎防疫工作，19日提升三級警戒後，在各辦公處所加裝塑膠隔簾，減少傳播風險。圖／第三警分局
台中市第三警分局因應新冠肺炎防疫工作，19日提升三級警戒後，在各辦公處所加裝塑膠隔簾，減少傳播風險。圖／第三警分局
台中市第三警分局因應新冠肺炎防疫工作，19日提升三級警戒後，在各辦公處所加裝塑膠隔簾，減少傳播風險。圖／第三警分局
台中市第三警分局因應新冠肺炎防疫工作，19日提升三級警戒後，在各辦公處所加裝塑膠隔簾，減少傳播風險。圖／第三警分局

疫情 口罩 台中市

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