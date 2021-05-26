疫情破口？台南查獲養生館越籍按摩女從側門帶男客消費

台南市麻豆區一家養生館被檢舉不顧疫情停業令，21日晚上養生館小姐和男顧客從後側門偷偷進入店內消費，從晚上9點12分進入到46分出來，全被監視器錄下，麻豆警分局連日來約談李姓負責人（38歲）及越南籍已取得台灣身分證的杜姓按摩女（40歲），今天依違反傳染病防治法函送台南市政府衛生局進行裁罰。另外該養生館及服務小姐行為儼然已成防疫破口，幸好該陪侍女子並非從其他縣市南下，警方已通知衛生局作篩檢，該場所也已請衛生局通知環保局做清潔消毒工作，並再三約制告誡勿再有私自營業行為。

麻豆警方5月21日獲報，稱轄區某處應停業之養生館於疫情期間有假關門真營業之情事，因現在是防疫重點時刻，立即派員前往查察，到場後發現店家大門深鎖，叫門也無回應，當下從外觀上無法判斷是否有營業情事。警方不敢大意，為防杜有疫情破口情事，經調閱監視器發現，該養生館杜姓服務小姐在應停業期間5月21日9點12分，先進入店家後側門後，還探頭看看四周有無人，隨後林姓男客（57歲）才跟著進入店內消費以避人耳目，男客約在9點46分離開，停留約30多分鐘。

警方通知該店李姓負責人、杜姓小姐及當日消費林姓男客詢問，負責人及小姐矢口否認停業期間有營業情形，並辯稱當天僅是帶領男客進入店內聊天，並無按摩等營業行為，但男客坦承當日確有前往店內按摩消費，且經訪談周邊住戶，表示近期都有看到該養生館有客人進出，店家行為顯已違反停業規定。

麻豆警方表示，為嚴防疫情擴散，台南市配合中央政策，已在110年5月15日公告明令八大行業等易接觸傳染之娛樂場所應配合停業，分局長邱顯良提醒，目前全國疫情警戒已進入第三級，中央流行疫情指揮中心公告之各項管制措施，請民眾務必配合，將加強稽查轄內娛樂場所業者有無配合政府防疫政策，請相關業者切勿心存僥倖，倘發現違規情事，將會立即蒐證函請相關局處裁罰，目前是疫情升溫之際，請大家配合加強防疫措施，共同維護全體市民健康。