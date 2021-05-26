快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情破口？台南查獲養生館越籍按摩女從側門帶男客消費

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市麻豆區一家養生館被檢舉不顧疫情停業令，21日晚上養生館小姐和男顧客從後側門偷偷進入店內消費，從晚上9點12分進入到46分出來，全被監視器錄下，麻豆警分局連日來約談李姓負責人（38歲）及越南籍已取得台灣身分證的杜姓按摩女（40歲），今天依違反傳染病防治法函送台南市政府衛生局進行裁罰。另外該養生館及服務小姐行為儼然已成防疫破口，幸好該陪侍女子並非從其他縣市南下，警方已通知衛生局作篩檢，該場所也已請衛生局通知環保局做清潔消毒工作，並再三約制告誡勿再有私自營業行為。

麻豆警方5月21日獲報，稱轄區某處應停業之養生館於疫情期間有假關門真營業之情事，因現在是防疫重點時刻，立即派員前往查察，到場後發現店家大門深鎖，叫門也無回應，當下從外觀上無法判斷是否有營業情事。警方不敢大意，為防杜有疫情破口情事，經調閱監視器發現，該養生館杜姓服務小姐在應停業期間5月21日9點12分，先進入店家後側門後，還探頭看看四周有無人，隨後林姓男客（57歲）才跟著進入店內消費以避人耳目，男客約在9點46分離開，停留約30多分鐘。

警方通知該店李姓負責人、杜姓小姐及當日消費林姓男客詢問，負責人及小姐矢口否認停業期間有營業情形，並辯稱當天僅是帶領男客進入店內聊天，並無按摩等營業行為，但男客坦承當日確有前往店內按摩消費，且經訪談周邊住戶，表示近期都有看到該養生館有客人進出，店家行為顯已違反停業規定。

麻豆警方表示，為嚴防疫情擴散，台南市配合中央政策，已在110年5月15日公告明令八大行業等易接觸傳染之娛樂場所應配合停業，分局長邱顯良提醒，目前全國疫情警戒已進入第三級，中央流行疫情指揮中心公告之各項管制措施，請民眾務必配合，將加強稽查轄內娛樂場所業者有無配合政府防疫政策，請相關業者切勿心存僥倖，倘發現違規情事，將會立即蒐證函請相關局處裁罰，目前是疫情升溫之際，請大家配合加強防疫措施，共同維護全體市民健康。

台南市麻豆區養生館假關門真營業，一名林姓男客人隨杜姓按摩女從後側門進入停留約30多分鐘。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆區養生館假關門真營業，一名林姓男客人隨杜姓按摩女從後側門進入停留約30多分鐘。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆區養生館杜姓按摩女先從後側門進入。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆區養生館杜姓按摩女先從後側門進入。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆區養生館被查獲假關門真營業。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆區養生館被查獲假關門真營業。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆區月娘養生館杜姓按摩女從後側門進入後還在門口探看。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆區月娘養生館杜姓按摩女從後側門進入後還在門口探看。記者吳淑玲／翻攝

疫情 衛生局 按摩

延伸閱讀

銀行局：熱區銀行不可停業

用「榴槤」代替豪宅價格？ 深圳房產中介遭停業整頓

疫情嚴峻百貨公司還不停業 設櫃業者怒：到底堅持什麼？

嘉市連鎖養生館求生推「到府」按摩 遭檢舉勸導速刪文

相關新聞

狂燒8天燒毀5.4公頃 谷關馬崙山森林大火終於撲滅了

台中市谷關七雄之一的馬崙山5月19日傳出森林火災，火勢延燒8天，共出動森林護管員470人次，空勤直升機出動16架次，投水...

桃園酒吧12人群聚露餡 男客藏身桌下仍被揪出

距桃園市14日宣布八大停業至今已12天，昨天仍有違規營業，警方發現1家酒吧竟有12人群聚，一下說是「開會」、一下說是「拿...

五股夏綠地傳火警 新北懷疑業者燃燒廢棄物

新北市府前年起整頓沉痾多年的五股垃圾山，完成非法廠家納管及推動綠美化，並宣布五股垃圾山取新名為「五股夏綠地」，不過昨晚該...

開車突遭機車擦撞騎士不治 經鑑定無肇責還司機清白

林姓男子3年多前駕車沿垂楊路由東往西行駛，經該路段557巷交岔路口，陳姓男子騎機車同向行駛，突然往左偏與林車擦撞，陳人車...

外籍移工未戴口罩怎防疫？智警翻譯軟體溝通化解危機

新冠肺炎疫情嚴峻，全國三級警戒，民眾外出強制戴口罩， 台中市警局烏日分局大肚分駐所員警謝馨緯和賴威廷前晚巡邏發現，一名越...

騎士「無罩」又「無照」就上路　一晚荷包損失破萬元

高雄市廖姓男子昨晚未戴安全帽、口罩騎車，被苓雅分局巡邏警力逮個正著，但警方查驗身分時發現廖男「無照」上路，廖當場向員警求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。