快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／基隆6男聚會酒後鬥毆送辦 外加違反未戴口罩等防疫規定

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市6名男子在和平島一處設立公司的王男住家聚會喝酒，席間發生口角導致鬥毆，林男等人涉嫌砸破王家大門玻璃。警方到場制止並帶回偵詢後，除依刑法送辦，眾人違反室內5人以上聚會及外出未戴口罩規定，另依傳染病防治法函送衛生機關裁處。

基隆警二分局今早表示，警方在昨天上午6點多接獲幸案，指在和平島和二路一處民眾，有多人打架，和一路派出所所長江睿哲即率員警現場，控制情勢後釐清衝突過程。

經了解，林男等5人昨天在「公司」內飲酒聊天時，王男與林男等5人發生口角，雙方情緒越來越激動，進而互毆。林男等人持器物搗毀王男住家大門，過程中王男手指遭割傷。

警方將6人全數帶回詢問後，依聚眾鬥毆罪、傷害、毀損罪嫌移送基隆地檢署偵辦。6人昨天聚會也違反目前禁止室內5人以上聚會，以及外出要戴口罩規定，依傳染病防治法函送衛生機關裁處。

警二分局表示，暴力不能解決問題，有爭執應耐心溝通，另提醒民眾停止室內5人以上、室外10人以上聚會；出入營業及公共場域應落實戴口罩及維持社交安全距離。

基隆市6名男子昨在和平島聚會喝酒時鬥毆，除涉刑責，也因違反室內5人以上聚會及外出未戴口罩規定被函送衛生機關裁處。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市6名男子昨在和平島聚會喝酒時鬥毆，除涉刑責，也因違反室內5人以上聚會及外出未戴口罩規定被函送衛生機關裁處。記者邱瑞杰／翻攝

口罩 基隆 傳染病

延伸閱讀

影／毛巾代替口罩掩面　北市男經勸導不聽一字經辱警遭法辦

防疫優先！南庄、泰安景點暫停開放 遊客不要白跑一趟

居家隔離期間違規外出上班 竹市府重罰30萬　

民宅大門沒鎖他竟潛入浴室偷洗澡 男遭判4個月徒刑

相關新聞

狂燒8天燒毀5.4公頃 谷關馬崙山森林大火終於撲滅了

台中市谷關七雄之一的馬崙山5月19日傳出森林火災，火勢延燒8天，共出動森林護管員470人次，空勤直升機出動16架次，投水...

桃園酒吧12人群聚露餡 男客藏身桌下仍被揪出

距桃園市14日宣布八大停業至今已12天，昨天仍有違規營業，警方發現1家酒吧竟有12人群聚，一下說是「開會」、一下說是「拿...

五股夏綠地傳火警 新北懷疑業者燃燒廢棄物

新北市府前年起整頓沉痾多年的五股垃圾山，完成非法廠家納管及推動綠美化，並宣布五股垃圾山取新名為「五股夏綠地」，不過昨晚該...

開車突遭機車擦撞騎士不治 經鑑定無肇責還司機清白

林姓男子3年多前駕車沿垂楊路由東往西行駛，經該路段557巷交岔路口，陳姓男子騎機車同向行駛，突然往左偏與林車擦撞，陳人車...

外籍移工未戴口罩怎防疫？智警翻譯軟體溝通化解危機

新冠肺炎疫情嚴峻，全國三級警戒，民眾外出強制戴口罩， 台中市警局烏日分局大肚分駐所員警謝馨緯和賴威廷前晚巡邏發現，一名越...

騎士「無罩」又「無照」就上路　一晚荷包損失破萬元

高雄市廖姓男子昨晚未戴安全帽、口罩騎車，被苓雅分局巡邏警力逮個正著，但警方查驗身分時發現廖男「無照」上路，廖當場向員警求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。