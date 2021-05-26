影／基隆6男聚會酒後鬥毆送辦 外加違反未戴口罩等防疫規定

基隆市6名男子在和平島一處設立公司的王男住家聚會喝酒，席間發生口角導致鬥毆，林男等人涉嫌砸破王家大門玻璃。警方到場制止並帶回偵詢後，除依刑法送辦，眾人違反室內5人以上聚會及外出未戴口罩規定，另依傳染病防治法函送衛生機關裁處。

基隆警二分局今早表示，警方在昨天上午6點多接獲幸案，指在和平島和二路一處民眾，有多人打架，和一路派出所所長江睿哲即率員警現場，控制情勢後釐清衝突過程。

經了解，林男等5人昨天在「公司」內飲酒聊天時，王男與林男等5人發生口角，雙方情緒越來越激動，進而互毆。林男等人持器物搗毀王男住家大門，過程中王男手指遭割傷。

警方將6人全數帶回詢問後，依聚眾鬥毆罪、傷害、毀損罪嫌移送基隆地檢署偵辦。6人昨天聚會也違反目前禁止室內5人以上聚會，以及外出要戴口罩規定，依傳染病防治法函送衛生機關裁處。