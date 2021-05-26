聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／基隆6男聚會酒後鬥毆送辦 外加違反未戴口罩等防疫規定
基隆市6名男子在和平島一處設立公司的王男住家聚會喝酒，席間發生口角導致鬥毆，林男等人涉嫌砸破王家大門玻璃。警方到場制止並帶回偵詢後，除依刑法送辦，眾人違反室內5人以上聚會及外出未戴口罩規定，另依傳染病防治法函送衛生機關裁處。
基隆警二分局今早表示，警方在昨天上午6點多接獲幸案，指在和平島和二路一處民眾，有多人打架，和一路派出所所長江睿哲即率員警現場，控制情勢後釐清衝突過程。
經了解，林男等5人昨天在「公司」內飲酒聊天時，王男與林男等5人發生口角，雙方情緒越來越激動，進而互毆。林男等人持器物搗毀王男住家大門，過程中王男手指遭割傷。
警方將6人全數帶回詢問後，依聚眾鬥毆罪、傷害、毀損罪嫌移送基隆地檢署偵辦。6人昨天聚會也違反目前禁止室內5人以上聚會，以及外出要戴口罩規定，依傳染病防治法函送衛生機關裁處。
警二分局表示，暴力不能解決問題，有爭執應耐心溝通，另提醒民眾停止室內5人以上、室外10人以上聚會；出入營業及公共場域應落實戴口罩及維持社交安全距離。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言