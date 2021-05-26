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又是「猜猜我是誰！」高雄警攔阻詐騙 抓2車手扣44萬

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市高姓民眾日前LINE接到陌生訊息，對方假冒是久未連絡的親友，加LINE後噓寒問暖，後來卻以急需用錢等理由，希望高男至銀行匯款應急，高男不疑有他，趕到銀行準備匯兌15萬元時，被機警行員即時攔阻，警方前天趁車手至銀行提取警示帳戶款項時，逮捕湯姓、鄭姓犯嫌，查扣44萬現金，依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鹽埕分局七賢路派出所日前接獲銀行通報，指高男疑似遭到「猜猜我是誰」手法照片，準備匯兌15萬元至另家銀行帳號，警方獲報後隨即受理報案，通知兩家銀行圈存款項。

鹽埕分局前天接獲銀行通知，稱圈存帳戶疑似有車手準備提領現金，隨即派出偵查隊員到場，當場逮捕取款湯姓車手，另由湯嫌供出另名協助洗錢的鄭嫌，警方在兩人身上查扣44萬元現金。

警方調查，這組集團利用常見的「猜猜我是誰」手法亂槍打鳥，假冒是久未連絡的親友，等對方上鉤後再以應急等理由要求被害人付錢，所幸行員機警，即時攔阻高男匯款；警方另在湯嫌等人帳戶發現有兩筆各15萬元款項，懷疑是另組被害人所匯，將循線通知被害人取回。

警方逮捕湯姓車手等人後，依詐欺罪嫌移送地檢署。圖/讀者提供
警方逮捕湯姓車手等人後，依詐欺罪嫌移送地檢署。圖/讀者提供

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