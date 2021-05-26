聽新聞
test
0:00 / 0:00
又是「猜猜我是誰！」高雄警攔阻詐騙 抓2車手扣44萬
高雄市高姓民眾日前LINE接到陌生訊息，對方假冒是久未連絡的親友，加LINE後噓寒問暖，後來卻以急需用錢等理由，希望高男至銀行匯款應急，高男不疑有他，趕到銀行準備匯兌15萬元時，被機警行員即時攔阻，警方前天趁車手至銀行提取警示帳戶款項時，逮捕湯姓、鄭姓犯嫌，查扣44萬現金，依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
鹽埕分局七賢路派出所日前接獲銀行通報，指高男疑似遭到「猜猜我是誰」手法照片，準備匯兌15萬元至另家銀行帳號，警方獲報後隨即受理報案，通知兩家銀行圈存款項。
鹽埕分局前天接獲銀行通知，稱圈存帳戶疑似有車手準備提領現金，隨即派出偵查隊員到場，當場逮捕取款湯姓車手，另由湯嫌供出另名協助洗錢的鄭嫌，警方在兩人身上查扣44萬元現金。
警方調查，這組集團利用常見的「猜猜我是誰」手法亂槍打鳥，假冒是久未連絡的親友，等對方上鉤後再以應急等理由要求被害人付錢，所幸行員機警，即時攔阻高男匯款；警方另在湯嫌等人帳戶發現有兩筆各15萬元款項，懷疑是另組被害人所匯，將循線通知被害人取回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言