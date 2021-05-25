影／南投養生館偷營業被抓包 報請斷水電勒令停業

全台第3級疫情警戒，明令禁止八大行業停業，南投縣草屯鎮中興路上某SPA養生館卻仍私下接客，經警方埋伏蒐證，21日掌握有客人進入該店，昨通知該名客人到案說明，確認有入店消費，今依法函報裁罰，並報請縣府斷水斷電勒令停業。

草屯警分局指出，縣府16日即公告全縣八大行業及各類高風險場所停業，為防堵私下營業，動員內外勤員警，每日執行探訪稽查，但仍有業者心存僥倖，日前就接獲民眾檢舉有店家假停業真營業，表面上配合停業，私下聯繫熟客至店消費。

警方表示，中興路上這家SPA養生館雖在門口張貼頂讓公告，實際上卻私下違規營業，獲報後隨即派員探訪，並輪派人手埋伏蒐證，21日深夜11時許真有男性進入該店，昨通知該名入店男性到案說明，確認他真的是去該SPA推拿館消費。

該名男性供稱，他是透過Line聯繫業者安排提供按摩服務，確實該店內有小姐能按摩，就從台中出發到草屯，抵達後再請業者幫忙開門，坦承入店有消費無誤。

對於業者渺視政府政令仍私下營業，草屯警分局表示，除了依違反「傳染病防治法」函報主管機關裁罰外，同時報請南投縣政府予以斷水斷電勒令停業，以儆效尤，同時也提醒相關業者及民眾配合政府政策，尤其業者不要有僥倖心理。